Бабкина вспомнила, как ее невинная новогодняя шалость переросла в настоящее преступление

Надежда Бабкина вместе с другими музыкантами отдыхала в одном из отелей государства в Юго-Восточной Азии во время очередного фестиваля, куда к ним прямо в окна ниспадали лианы. Именно они и стали причиной нелепого противозаконного действия. «Отмечали Новый год в гостиничном номере своей делегацией. Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер «рвутся» тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений. Мы решили покататься на лианах, как в популярном фильме про Тарзана, и проверить их на прочность», — вспоминает она свой незабываемый Новый год во время разговора с порталом «7Дней».

Последовав своим сиюминутным желаниям, певица вместе с остальными музыкантами принялись претворять их в жизнь, однако не учли один важный момент — прямо возле отеля проходила граница между Вьетнамом и Лаосом, пересекать которую без официального подтверждения было запрещено. «А как повисли — так и сорвались. И оказались мы с Борей Каплуном, барабанщиком из «Ариэля», на земле. Уж не знаю, почему так располагалась гостиница, но только отмечали мы Новый год во Вьетнаме, а упали на территорию Лаоса», — вспоминает певица.

Оказавшись за забором с колючей проволокой, музыканты принялись думать, как же им теперь попасть обратно. На помощь к ним пришли коллеги — они соорудили импровизированный канат из простыней и вернули при их помощи Бабкину и Каплуна обратно в отель.

О серьезности происходящего им пояснил позже руководитель группы: «Мы поняли, в какую историю могли попасть, лишь когда пришел руководитель нашей группы и устроил нагоняй: «Вы хоть понимаете, что перешли без документов границу двух государств, будучи гражданами третьей страны?!»