33-летняя Лена Перминова сделала абдоминопластику ради плоского живота и еще более тонкой талии
Согласно прогнозам врачей, талия Лены Перминовой станет на 5 сантиметров уже.
Известная модель Лена Перминова сделала абдоминопластику. Об этом она рассказала подписчикам своего блога.
«Правда жизни. Стою я тут такая вся красивенькая с красивой осанкой в Париже буквально несколько дней назад. Видели бы мы меня сейчас, сидящей дома, бледную, в бандаже, редко прогуливающаяся между комнатами вся согнувшаяся в образе "бабы Яги". Но ничего, осталось чуть-чуть потерпеть и я буду встрою! С ровным животиком и талией на 5 см меньше чем прежде. Все не зря», — написала модель в блоге.
Как считаете вы, нужны ли женщинам подобные вмешательства? Как вы относитесь к пластике?
Фото и видео: instagram
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