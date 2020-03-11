33-летняя Лена Перминова сделала абдоминопластику ради плоского живота и еще более тонкой талии

Известная модель Лена Перминова сделала абдоминопластику. Об этом она рассказала подписчикам своего блога.

«Правда жизни. Стою я тут такая вся красивенькая с красивой осанкой в Париже буквально несколько дней назад. Видели бы мы меня сейчас, сидящей дома, бледную, в бандаже, редко прогуливающаяся между комнатами вся согнувшаяся в образе "бабы Яги". Но ничего, осталось чуть-чуть потерпеть и я буду встрою! С ровным животиком и талией на 5 см меньше чем прежде. Все не зря», — написала модель в блоге.