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Лена Перминова без топа и в юбке-туземке украсила обложку популярного глянца

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Слайд, который
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Лена Перминова

Фото: Instagram

Дизайнеры создали для съемки необычный антураж, «отправив» модель к динозаврам.

33-летняя Лена Перминова появилась на обложке нового номера журнала ELLE. Модель опубликовала в Instagram один из вариантов фотосессии, пояснив, что для глянца сделали три обложки. Та, что появилась в микроблоге модели, впечатляет: Перминова позировала без топа в юбке-туземке, прикрывшись большим лопухом. Сзади модели пририсовали динозавра.

«Ааа! Восторг!», «Шикарная обложка», «Очень красиво», — написали в комментариях.

Отметим, что Лена Перминова не только модель. Она воспитывает троих детей от гражданского мужа Александра Лебедева, занимается благотворительностью и ведет свой бизнес. Недавно она заявила, что в рамках своего проекта «Лен&Гречка» (пекарня безглютеновой продукции) поддержит выпускающих здоровую еду предпринимателей, пострадавших во время коронавируса.

А вам понравилась обложка?

Фото и видео: Instagram

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