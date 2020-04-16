Лена Перминова без топа и в юбке-туземке украсила обложку популярного глянца

«Ааа! Восторг!», «Шикарная обложка», «Очень красиво», — написали в комментариях.

Отметим, что Лена Перминова не только модель. Она воспитывает троих детей от гражданского мужа Александра Лебедева, занимается благотворительностью и ведет свой бизнес. Недавно она заявила, что в рамках своего проекта «Лен&Гречка» (пекарня безглютеновой продукции) поддержит выпускающих здоровую еду предпринимателей, пострадавших во время коронавируса.

А вам понравилась обложка?