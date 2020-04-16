Лена Перминова без топа и в юбке-туземке украсила обложку популярного глянца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
33-летняя Лена Перминова появилась на обложке нового номера журнала ELLE. Модель опубликовала в Instagram один из вариантов фотосессии, пояснив, что для глянца сделали три обложки. Та, что появилась в микроблоге модели, впечатляет: Перминова позировала без топа в юбке-туземке, прикрывшись большим лопухом. Сзади модели пририсовали динозавра.
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В этот раз моя обложка @elle_russia получилась даже не двойной - сразу три имиджа, объединённые между собой призывом в духе «И грянул гром» Рэя Бредбери. Помните, там главный герой отправился в путешествие во времени в мезозойскую эру к динозаврам, а в итоге — изменил судьбу человечества. А что сделает каждый из нас для спасения нашей планеты? Моя версия событий - в новом ELLE! Photo: @jamienelson6 / @judycaseyinc Style: @vadimgalaganovv Make up: @aleksandrakirienko Hair: @margaritakhanukaeva Digital technician: @themuydigital / @judycaseyinc Coordinator: @angeladonava Production: @helen_grey Assistant producer: @just.sveta
«Ааа! Восторг!», «Шикарная обложка», «Очень красиво», — написали в комментариях.
Отметим, что Лена Перминова не только модель. Она воспитывает троих детей от гражданского мужа Александра Лебедева, занимается благотворительностью и ведет свой бизнес. Недавно она заявила, что в рамках своего проекта «Лен&Гречка» (пекарня безглютеновой продукции) поддержит выпускающих здоровую еду предпринимателей, пострадавших во время коронавируса.
А вам понравилась обложка?
Фото и видео: Instagram
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