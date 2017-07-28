Наталья Штурм не претендует на большое сердце олигарха

Сегодня днем 50-летний Роман Абрамович и 36-летняя Дарья Жукова объявили о решении развестись спустя 10 лет брака. Мы предположили, кто из завидных невест мог бы претендовать на сердце олигарха. В их числе была и подруга детства Романа, Наталья Штурм. Однако сама певица, как оказалось, не стремится замуж за сильных мира сего.

«Я думаю, что скорее всего это место давным-давно занято. Я даже уверена», — поделилась с корреспондентом «КП» бывшая любовь Романа Аркадьевича. Она уверена: развод — лишь формальность, «чтобы отчистить поле от слухов», и начать новые отношения.

Новой пассией Романа Наталья видит незаурядную личность — очень красивую женщину, причем как внешне так и делами. Сама Штурм не жалеет, что в своем время проигнорировала его чувства. «Я не такой человек, чтобы жалеть. Я никогда не гналась за деньгами. Мне всегда важен был сам человек. И я все-таки надеюсь, что когда-то я встречу великодушного, умного и мужчину, которого любить не стыдно. Мне не нужен Абрабмович. Я про него вообще никогда не думаю. Мне это навязывается СМИ», — заверила она.

Фото: instagram.com