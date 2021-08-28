Младшая дочь Глюкозы отрезала локоны ради прически в стиле сестры-бунтарки
Похоже, младшая из двух дочерей певицы Глюкозы решила пойти по стопам старшей сестры, выбравшей бунтарский образ. 9-летняя Вера, которая еще свой прошлый день рождения праздновала с длинными, нежными локонами, теперь носит короткую стрижку, а образ дополняет серьгами с металлическим крестом.
Снимками сменившей образ дочери 35-летняя Глюкоза поделилась в соцсетях. Сейчас артистка вместе с младшей наследницей отдыхает в испанском городе Бильбао.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
До синего ежика, с которым 14-летия Лидия ходила еще в начале этого года, конечно, далеко, но смена вектора в выборе стиля очевидна.
Глюкоза вышла замуж за Александра Чистякова 15 лет назад. Сейчас они выглядят одной из самых гармоничных пар шоу-бизнеса. Но недавно артистка призналась, что 3 года назад у них был кризис в отношениях, а сами отношения развиваются волнами. Глюкоза поделилась своим рецептом семейного счастья.
Фото и видео: Starface; Instagram
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