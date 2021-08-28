Младшая дочь Глюкозы отрезала локоны ради прически в стиле сестры-бунтарки

Похоже, младшая из двух дочерей певицы Глюкозы решила пойти по стопам старшей сестры, выбравшей бунтарский образ. 9-летняя Вера, которая еще свой прошлый день рождения праздновала с длинными, нежными локонами, теперь носит короткую стрижку, а образ дополняет серьгами с металлическим крестом.

Снимками сменившей образ дочери 35-летняя Глюкоза поделилась в соцсетях. Сейчас артистка вместе с младшей наследницей отдыхает в испанском городе Бильбао.