passion.ru

Младшая дочь Глюкозы отрезала локоны ради прически в стиле сестры-бунтарки

9-летняя наследница певицы Натальи Ионовой и предпринимателя Александра Чистякова Вера, очевидно, решила сменить имидж на более подростковый. Теперь она, как и ее старшая сестра Лидия, носит короткую стрижку вместо нежных локонов, и одевается в джинсы и толстовки. Редкое фото с подросшей Верой Глюкоза, которая сейчас отдыхает с ней в испанском Бильбао, выложила на своей официальной странице в соцсетях.
Младшая дочь Глюкозы отрезала локоны ради прически в стиле сестры-бунтарки

Похоже, младшая из двух дочерей певицы Глюкозы решила пойти по стопам старшей сестры, выбравшей бунтарский образ. 9-летняя Вера, которая еще свой прошлый день рождения праздновала с длинными, нежными локонами, теперь носит короткую стрижку, а образ дополняет серьгами с металлическим крестом.

Снимками сменившей образ дочери 35-летняя Глюкоза поделилась в соцсетях. Сейчас артистка вместе с младшей наследницей отдыхает в испанском городе Бильбао.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Певица Глюкоза с младшей дочерью Верой

Фото: Instagram

До синего ежика, с которым 14-летия Лидия ходила еще в начале этого года, конечно, далеко, но смена вектора в выборе стиля очевидна.

Глюкоза вышла замуж за Александра Чистякова 15 лет назад. Сейчас они выглядят одной из самых гармоничных пар шоу-бизнеса. Но недавно артистка призналась, что 3 года назад у них был кризис в отношениях, а сами отношения развиваются волнами. Глюкоза поделилась своим рецептом семейного счастья.

Фото и видео: Starface; Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram