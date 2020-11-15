«Миссис Смит»: Нюша в стильном костюме произвела фурор в Сети
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
Знаменитость предстала перед фанатами в обворожительном виде. Анна снялась в смелом фотосете, в рамках которого нарядилась в эффектный черный костюм. Артистка накинула пиджак на голое тело, это придало образу некой чувственности и загадочности.
Нюша сделала женственную укладку, она перекинула накрученные на плойку роскошные длинные волосы на правую сторону. Макияж исполнительницы хита «Цунами» довольно яркий. Селебрити подчеркнула глаза, выделила скулы и накрасила губы.
Шурочкина приняла красивую позу, она таинственно отвела взгляд в сторону.
Подписчики инстадивы пришли в восторг от неотразимого снимка и засыпали ее комплиментами.
«Богиня», «Миссис Смит», «Самая лучшая», «Как всегда шикарная», «Твои посты великолепны, Ню», «Тебе очень идет этот образ», «Наша звездочка! Обожаю тебя», «Как же я люблю женщин в костюмах», «Великолепная Анюта»,— написали пользователи Сети.
А вам понравился образ Нюши? Хотели бы примерить его на себя? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @nyusha_nyusha / Instagram
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