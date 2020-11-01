«Богиня»: Нюша примерила соблазнительное мини цвета алой розы

Фолловеры остались в восторге от нового снимка певицы и написали в Сети: «Богиня», «Красивая», «Ни разу не видела. А вот помада у Нюши классная!», «Безупречно очень красивая! люблю! тебя моя любимая! Нюша!», «Красивая, настоящая», «Девушка в красном, как вы прекрасны», «Красотка», «Прекрасная».

Напомним, что дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара поженилась в 2017 году. У супруга исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.