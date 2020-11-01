«Богиня»: Нюша примерила соблазнительное мини цвета алой розы
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
На своей странице в Instagram Нюша предстала в неожиданном соблазнительном образе. На фотографии певица позирует с распущенными длинными прядями и в платье цвета алой розы с разрезами на бедре. Снимок певице сделали на дороге на фоне гор недалеко от морского побережья. Нюша посвятила пост под фотографией защите окружающей среды и посадке деревьев: «В начале осени мы всей семьей были на прогулке в лесу нашего Подмосковья и попадались нам большие участки с высаженными малышками деревьев. Такие, милые глазу, квадраты с рядами елочек и сосен. Как оказалось, так по всей стране. Больше миллиона гектаров леса вырастили в России в прошлом году в рамках федерального проекта по лесовосстановлению...в том числе 177 тысяч восстановили искусственным методом (вот то, что мы встретили в лесу). А в 36 регионах лес был восстановлен на большей площади, чем вырублен. Круче всех показатель в Якутии. Там вместо 22 тысячи гектар — восстановили 55 тыс.га.»
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В начале осени мы всей семьей были на прогулке в лесу нашего Подмосковья и попадались нам большие участки с высаженными малышками деревьев🌱Такие, милые глазу, квадраты с рядами ёлочек и сосен😍 Как оказалось, так по всей стране🙌🏽 Больше миллиона гектаров леса вырастили в России в прошлом году в рамках федерального проекта по лесовосстановлению... в том числе 177 тысяч восстановили искусственным методом (вот то, что мы встретили в лесу). А в 36 регионах лес был восстановлен на большей площади, чем вырублен🙏🏼 Круче всех показатель в Якутии✔️ Там вместо 22 тысячи гектар - восстановили 55 тыс.га. 💫💫💫 А вы встречали такие деревца в лесу, когда видно, что их посадили???
Фолловеры остались в восторге от нового снимка певицы и написали в Сети: «Богиня», «Красивая», «Ни разу не видела. А вот помада у Нюши классная!», «Безупречно очень красивая! люблю! тебя моя любимая! Нюша!», «Красивая, настоящая», «Девушка в красном, как вы прекрасны», «Красотка», «Прекрасная».
Напомним, что дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара поженилась в 2017 году. У супруга исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Нюша умилила нежным фото подросшей милашки-дочки — копии себя. 30-летняя певица отправилась за покупками с 1-летней дочерью Симбой.
А вам понравилась новая фотография Нюши? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @nyusha_nyusha / Instagram
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