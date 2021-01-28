Мирослава Карпович удивила новым пацанским образом: «Сбрила косы»

Мирослава Карпович удивила новым пацанским образом, который опубликовала в своем сториз. На фотографии она появилась в джинсах, ярких кедах, белой худи и дубленке-авиаторе, и ультракороткой стрижкой под мальчика, которая уже стала ее фирменной.

В Сети активно обсуждают, не указывают ли такие перемены в образе на личные проблемы Мирославы, тем более, что поводов для этого достаточно.

СМИ пристально наблюдают за ее отношениями с Павлом Прилучным, который ушел к ней от жены, Агаты Муцениеце.

Друзья пары нередко откровенничают с журналистами, утверждая, что в отношениях между Мирославой и Павлом не все гладко. Например, когда он привозит домой детей, сына Тимофея и дочь Мию, он просит Мирославу уйти. Несмотря на это, недавно актрису заметили в магазине вместе с детьми Прилучного.

Спокойствия в отношения пары не добавляют и постоянные слухи о возможных новых возлюбленных Прилучного. Так, недавно одна из коллег актера по фильму «В клетке» Зепюр Брутян поделилась в своем Instagram кадром с поцелуем с ним, и теплыми словами благодарности за поддержку.