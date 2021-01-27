Карпович в прошлом? Прилучному приписывают роман c эффектной актрисой Зепюр Брутян

Не успели Павла Прилучного оставить в покое после развода с Агатой Муцениеце и новостей о его романе с Мирославой Карпович, как личная жизнь актера снова оказалась в центре внимания широкой общественности. На этот раз Прилучного заподозрили в близких отношения с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян.

Зепюр опубликовала в Instagram фото, на котором ее обнимает и целует Павел Прилучный. «Прекрасный, добрейшей души человек Павел Прилучный. Спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие. Спасибо за Изабель. Второй сезон будет очень непредсказуемым и интересным. Ждите», — подписала она снимок.