Карпович в прошлом? Прилучному приписывают роман c эффектной актрисой Зепюр Брутян
Фото: Starface
Не успели Павла Прилучного оставить в покое после развода с Агатой Муцениеце и новостей о его романе с Мирославой Карпович, как личная жизнь актера снова оказалась в центре внимания широкой общественности. На этот раз Прилучного заподозрили в близких отношения с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян.
Зепюр опубликовала в Instagram фото, на котором ее обнимает и целует Павел Прилучный. «Прекрасный, добрейшей души человек Павел Прилучный. Спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие. Спасибо за Изабель. Второй сезон будет очень непредсказуемым и интересным. Ждите», — подписала она снимок.
Фото: Instagram Зепюр Брутян
«Карпович в прошлом?», «Даже у Мирославы Карпович такого фото нет! Какие вы нежные!», «А что скажет Карпович, интересно? Очень милые!», «А как же Мирослава...», «Воу-воу, как красиво и трогательно», — пишут фолловеры в комментариях.
Напомним, звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович прошлым летом оказалась в центре внимания СМИ и широкой общественности после того, как появились слухи о ее романе с Павлом Прилучным. Актриса подверглась жесткой критике в Сети — именно ее обвиняли в том, что Прилучный развелся с супругой Агатой Муцениеце, родившей ему двоих детей. По информации различных источников, роман между Павлом и Мирославой завязался во время работы над театральным спектаклем: сначала они проводили время вдвоем вне репетиций, затем отправились отдыхать в Ялту, а потом и вовсе стали жить вместе.
Фото: Instagram, starface
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