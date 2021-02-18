«Мир, где логика?»: Лизу Арзамасову атаковали мошенники

18 февраля звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова подверглась атаке телефонных мошенников. К счастью, актриса сразу смогла распознать аферистов, которые представились сотрудниками банка, но все же решила с ними пообщаться.

«Сначала позвонили мошенники «из Сбербанка» и пугали меня тем, что с моей карты сняли деньги. На любой посторонний вопрос типа «девушка, а какой у вас стаж работы в банке» звонившая начинала отчаянно заикаться и переспрашивать, мол «не расслышала». Потом чего-то обиделась вообще на меня и бросила трубку» — рассказала подписчикам своего Instagram-блога Арзамасова.