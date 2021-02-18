«Мир, где логика?»: Лизу Арзамасову атаковали мошенники
Фото: Instagram
18 февраля звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова подверглась атаке телефонных мошенников. К счастью, актриса сразу смогла распознать аферистов, которые представились сотрудниками банка, но все же решила с ними пообщаться.
«Сначала позвонили мошенники «из Сбербанка» и пугали меня тем, что с моей карты сняли деньги. На любой посторонний вопрос типа «девушка, а какой у вас стаж работы в банке» звонившая начинала отчаянно заикаться и переспрашивать, мол «не расслышала». Потом чего-то обиделась вообще на меня и бросила трубку» — рассказала подписчикам своего Instagram-блога Арзамасова.
Но вскоре актрису потревожил еще один звонок — опять от мошенников, которые представились покупателями с популярного маркетплейса. Подключив актерские способности, Лиза убедила злоумышленников, что ее муж — полицейский, после чего преступники так же просили трубку.
Ранее мы писали о том, что был раскрыт способ выявить поддельную квитанцию за услуги ЖКХ. Мошенники научились печатать качественные копии квитанций за жилищно-коммунальные услуги, по которым россияне переводят на их счета крупные суммы.
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Фото: Instagram Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!