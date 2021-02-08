Отец из «Папиных дочек» Леонов — об Арзамасовой: «Не поверил, что это она»

В новом интервью изданию StarHit, Андрей Леонов рассказал, как готовился к новой роли: «Я обрадовался предложению, поскольку напряженно было с работой. Начал готовиться к роли, посмотрел первый сезон, как раз была пандемия, а я сидел на даче. Мне понравился сериал, но думал, что сложно будет влиться в коллектив».

Кроме того, актер поделился новостями из жизни своих детей и внуков, которые живут за границей: «С внуком успел увидеться, лично познакомиться. Я приехал к ним в прошлом году, но там приболел, поэтому видел его всего четыре дня. Надеюсь, к лету спадут эти оковы, родственные связи восстановятся, и мы съездим туда. Для внука мы все пока что виртуальные — на экране телефона». «Летом мы смотрели вместе «Папины дочки». Но с недавних пор началась учеба, им сейчас не до кино. Аня даже ходила на спектакль «Пролетая над гнездом» — ее мама вытащила. Я удивился, когда вдруг увидел маленькую девочку, которая поднесла мне в финале цветочки. Это оказалась Аня! Она высидела три часа в зале. Ане все нравится, у нее есть задатки будущей актрисы».