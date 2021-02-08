Отец из «Папиных дочек» Леонов — об Арзамасовой: «Не поверил, что это она»
Фото: Кадр из сериала «Папины дочки»
В новом интервью изданию StarHit, Андрей Леонов рассказал, как готовился к новой роли: «Я обрадовался предложению, поскольку напряженно было с работой. Начал готовиться к роли, посмотрел первый сезон, как раз была пандемия, а я сидел на даче. Мне понравился сериал, но думал, что сложно будет влиться в коллектив».
Кроме того, актер поделился новостями из жизни своих детей и внуков, которые живут за границей: «С внуком успел увидеться, лично познакомиться. Я приехал к ним в прошлом году, но там приболел, поэтому видел его всего четыре дня. Надеюсь, к лету спадут эти оковы, родственные связи восстановятся, и мы съездим туда. Для внука мы все пока что виртуальные — на экране телефона». «Летом мы смотрели вместе «Папины дочки». Но с недавних пор началась учеба, им сейчас не до кино. Аня даже ходила на спектакль «Пролетая над гнездом» — ее мама вытащила. Я удивился, когда вдруг увидел маленькую девочку, которая поднесла мне в финале цветочки. Это оказалась Аня! Она высидела три часа в зале. Ане все нравится, у нее есть задатки будущей актрисы».
Фото: Кадр из сериала «Папины дочки»
Не забыл рассказать и о встрече с давней коллегой Лизой Арзамасовой: «Пересекались с ней в перерывах съемок, поскольку снимали по две сцены параллельно. Когда увидел Лизочку, даже не поверил, что это она. Встретились, обрадовались, бросились друг к другу как старые близкие знакомые. Столько времени прошло уже. У нас было минут 10-15, успели обменяться новостями, пожаловаться и порадоваться. Она сформировавшийся взрослый человек, талантливая прекрасная актриса. Кажется, уже мне надо уроки брать у молодых».
Фото: Кадр из сериала «Папины дочки»
Напомним, что Андрей Леонов счастлив во втором браке с дочерью композитора Игоря Якушенко Анастасией. У них растут двое маленьких детей: 9-летняя Анна и 5-летний Михаил. Сын Андрея от первого брака с чилийкой Марией Алехандрой Куэвас с детства живет в Швейцарии.
Евгений Леонов-младший пошел по стопам знаменитого деда и отца: он играет в театре и пишет пьесы. Его сын стал первым и долгожданным внуком для знаменитого дедушки.
Отец с сыном поддерживают хорошие отношения. Андрей Леонов не раз бывал на спектаклях сына. «У нас художники всегда масштабные, нервные. А в Швейцарии, если режиссер поднимет на актера голос, его оштрафуют и подадут в суд, - рассказывал актер. - Так годами спокойно, тихо и жуют свою жвачку... Но это шутка. Но мне больше нравятся Женины моноспектакли. У него на все интересный взгляд».
Фото и видео: Instagram
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