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Раскрыт способ выявить поддельную квитанцию за услуги ЖКХ

Мошенники научились печатать качественные копии квитанций за жилищно-коммунальные услуги, по которым россияне переводят на их счета крупные суммы, заявил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

По его словам, отличить такой документ от настоящего сложно даже специалисту. Как уточнил Петропольский, в этом случае единственным способом определить, поддельная квитанция или нет, можно изучив номер указанного в ней расчетного счета. Мошенники меняют номер счета, другие строчки обычно совпадают. «Ведь они стараются сделать так, чтобы комар носа не подточил», - подчеркнул он.

Как пишет «Прайм», в фейковой квитанции обычно бывает даже QR-код и возможность быстрой оплаты. Если быть внимательным, то можно увидеть, что платить вы будете частной организации, а не государственной. По мнению эксперта, россиянам надо перепроверять номер расчетного счета при оплате онлайн. Сотрудники банка тоже заметят, что средства направляются в «левую» компанию.

Ранее мы писали, что жительница Иркутской области захотела заработать, играя на бирже, но попалась в руки мошенников. Она нашла в социальных сетях компанию-посредника, заполнила анкету, в которой оставила свой номер телефона и адрес электронной почты.

Предприимчивой россиянке сразу начали звонить менеджеры брокерской фирмы. Они украли у нее 1,7 миллиона рублей. Россиянка решила узнать, где же находится главный офис компании: на сайте контакты она не нашла. Пришлось обратиться в полицию.

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Фото: pexels.com

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