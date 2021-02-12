Раскрыт способ выявить поддельную квитанцию за услуги ЖКХ

По его словам, отличить такой документ от настоящего сложно даже специалисту. Как уточнил Петропольский, в этом случае единственным способом определить, поддельная квитанция или нет, можно изучив номер указанного в ней расчетного счета. Мошенники меняют номер счета, другие строчки обычно совпадают. «Ведь они стараются сделать так, чтобы комар носа не подточил», - подчеркнул он.

Как пишет «Прайм», в фейковой квитанции обычно бывает даже QR-код и возможность быстрой оплаты. Если быть внимательным, то можно увидеть, что платить вы будете частной организации, а не государственной. По мнению эксперта, россиянам надо перепроверять номер расчетного счета при оплате онлайн. Сотрудники банка тоже заметят, что средства направляются в «левую» компанию.