Минздрав одобрил одновременную вакцинацию от Covid-19 и гриппа

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")», — цитирует пресс-службу ведомства «РИА Новости».

Применение нескольких вакцин единовременно — обычное дело в иммунологии. Доклинические исследования показали, что действенность вакцины от ковида и гриппа не снижается при одновременном введении. Медики лишь рекомендуют делать их в разные части тела, например, в правую руку и в левую.

«Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении», — сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Людям, которые имеют медотвод от прививки против коронавируса рекомендуется перейти на удаленный режим работы, уехать за город и соблюдать масочный режим. С таким заявлением выступил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, сообщает «ТАСС».

Эксперт отметил, что людям, которые имеют пожизненный медицинский отвод от прививок необходимо быть максимально осторожными: «Такие люди наиболее уязвимы перед вирусом, и им нужно особым образом о себе заботиться. Им нельзя позволить себе такой же образ жизни, как у вакцинированных».

Напоминаем, что из-за стремительного роста заболеваемости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге объявляется краткосрочный локдаун, а по всей стране объявлены нерабочие дни.