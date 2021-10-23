Локдаун в Петербурге: какие заведения закроют на неделю, а чью работу только ограничат

Часть предприятий остается работать только в ограниченном режиме. Кафе и рестораны будут готовить только на вынос и для доставки, залы закроют. При этом точки питания на автовокзалах и АЗС оставят. В салоны красоты можно будет обратиться только за парикмаерскими услугами. В банях оставят работать только помывочные зоны.

Ветеринарные клиники и стоматологии будут принимать только тех, кому необходима экстренная помощь. В МФЦ можно будет обратиться только по поводу регистрации рождения или брака, развода или получения документов о смерти. Проводить торжественные регистрации брака также запретят.

Насладиться театральной постановкой или посетить музей смогут только те, у кого есть свежий ПЦР-тест (сделан не ранее, чем за 3 дня до предъявления) или QR-код. Те же правила будут действовать для желающих заселиться в гостиницу, отель или другой пункт размещения.

Отметим, что необходимость введения ограничительных мер продиктована неутешительной статистикой. Сейчас в Санкт-Петербурге ежесуточный прирост заболевших составляет более 3 тысяч случаев.