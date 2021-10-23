Локдаун в Петербурге: какие заведения закроют на неделю, а чью работу только ограничат
Санкт-Петербург стремится стать максимально непривлекательным для туристов: на период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября в северной столице вводятся жесткие ограничения на работу большинства развлекательных заведений и туристических объектов. Так власти надеются сократить число желающих посетить город из-за спонтанных выходных и снизить риск роста зараженных.
Пресс-служба Смольного опубликовала перечень ограничительных мер. Согласно им некоторые заведения будут полностью закрыты в этот период, другим позволят оказывать только часть услуг и при определенных условиях.
Фото: Владимир Веленгурин|Комсомольская правда|East News
Итак, в течение первой недели ноября полностью приостанавливается работа косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев; фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапарков, океанариумов, аттракционов, ледовых катков, объектов развлечения и досуга, букмекерских контор; зоопарков, расположенных в помещении; детских игровых комнат и детских развлекательных центров.
Закроют для посетителей и все культурные объекты кроме музев и театров: цирки, библиотеки, выставочные залы, кинотеатры, концертные залы. Массовое культурное или спортивное мероприятие можно будет провести, только согласовав с Ропотренадзором. Не будет возить пассажиров и внутренний водный транспорт.
Фото: Олег Золото | Комсомольская правда | East News
Часть предприятий остается работать только в ограниченном режиме. Кафе и рестораны будут готовить только на вынос и для доставки, залы закроют. При этом точки питания на автовокзалах и АЗС оставят. В салоны красоты можно будет обратиться только за парикмаерскими услугами. В банях оставят работать только помывочные зоны.
Ветеринарные клиники и стоматологии будут принимать только тех, кому необходима экстренная помощь. В МФЦ можно будет обратиться только по поводу регистрации рождения или брака, развода или получения документов о смерти. Проводить торжественные регистрации брака также запретят.
Насладиться театральной постановкой или посетить музей смогут только те, у кого есть свежий ПЦР-тест (сделан не ранее, чем за 3 дня до предъявления) или QR-код. Те же правила будут действовать для желающих заселиться в гостиницу, отель или другой пункт размещения.
Отметим, что необходимость введения ограничительных мер продиктована неутешительной статистикой. Сейчас в Санкт-Петербурге ежесуточный прирост заболевших составляет более 3 тысяч случаев.
Фото и видео: Олег Золото | Комсомольская правда | East News; Владимир Веленгурин | Комсомольская правда | East News; Артем Килькин | Комсомольская правда | East News