Анфиса Чехова показала милые фото с сыном и призналась, что верит в порчу
Фото: www.instagram.com/achekhova/
Анфиса Чехова опубликовала нежные фото с 8-летним сыном Соломоном и рассказала, почему стала редко показывать его в социальной сети.
«Я редко стала выкладывать фото с сыном... Не потому что меньше провожу с ним времени, а просто заметила, что стоит мне выложить фото и Солик заболевает. Я не суеверна и предпочитаю мыслить разумно, но, по моим наблюдениям, так часто случается. Сила человеческой зависти и негатива — вещь вполне осязае️мая. На эти фотографии поставила энергетическую защиту. Недавно меня научили. Надеюсь, сработает. А у вас как? Замечали что-нибудь подобное с фотографиями детей в соцсетях?», — поинтересовалась она у подписчиков.
«Да, у меня сын сразу плакать начинает», «Сто процентов замечала. Детей выкладываешь, и они то бьются, то еще что-то с ними случается. А если фото с мужем выложу, то ссора сразу. Иногда выкладывала фото в тайне от мужа. А вечером начинаем ругаться, он сразу говорит: "Ты что фотки в инсту выложила, наверное?". Теперь близких не выкладываю», «Я совсем фото детей не выкладываю», «Семейные фото и счастливые моменты лучше делить только с близкими. Зависть, бывает, срабатывает автоматически у многих, кстати, даже у близких», «Если вы так считаете, то и не выкладывайте. Мы знаем, что он милый мальчик. Добра вам», «У меня тоже самое. Хоть верь — хоть не верь. Я даже удалила все фото с детьми», — прокомментировали подписчики.
Одна из поклонниц поинтересовалась, хочет ли Анфиса еще детей. «Конечно. Но боюсь, "детей" уже не смогу, а одного хочу еще успеть», — откровенно сказала телеведущая.
Сына Соломона Анфиса Чехова родила от бывшего мужа актера Гурама Баблишвили, через три года после начала их романа. Мужем и женой они стали в июне 2015-го, а уже весной 2017 года развелись.
А вы верите в сглаз и порчу? Расскажите в комментариях.
Фото и видео: Instagram Анфисы Чеховой
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