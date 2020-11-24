Анфиса Чехова показала милые фото с сыном и призналась, что верит в порчу

«Да, у меня сын сразу плакать начинает», «Сто процентов замечала. Детей выкладываешь, и они то бьются, то еще что-то с ними случается. А если фото с мужем выложу, то ссора сразу. Иногда выкладывала фото в тайне от мужа. А вечером начинаем ругаться, он сразу говорит: "Ты что фотки в инсту выложила, наверное?". Теперь близких не выкладываю», «Я совсем фото детей не выкладываю», «Семейные фото и счастливые моменты лучше делить только с близкими. Зависть, бывает, срабатывает автоматически у многих, кстати, даже у близких», «Если вы так считаете, то и не выкладывайте. Мы знаем, что он милый мальчик. Добра вам», «У меня тоже самое. Хоть верь — хоть не верь. Я даже удалила все фото с детьми», — прокомментировали подписчики.

Одна из поклонниц поинтересовалась, хочет ли Анфиса еще детей. «Конечно. Но боюсь, "детей" уже не смогу, а одного хочу еще успеть», — откровенно сказала телеведущая.

Сына Соломона Анфиса Чехова родила от бывшего мужа актера Гурама Баблишвили, через три года после начала их романа. Мужем и женой они стали в июне 2015-го, а уже весной 2017 года развелись.

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