Минус 22 килограмма за три месяца: Полина Гагарина рассказала, как вернулась к добеременному весу
В конце апреля 30-летняя Полина Гагарина родила второго ребенка. Уже через две недели она вернулась к репетициям, где демонстрировала фигуру после родов. Сегодня певица призналась, что за время беременности набрала 25 килограммов, и уже почти достигла добеременного веса. «Мне осталось побороться с 3 килограммами», — радуется она.
Лишние килограммы — весьма болезненная тема для Полины. В процессе беременности она не хотела знать, насколько увеличился ее вес. «У меня с врачом была договоренность – не говорить о моем весе. Она меня молча взвешивала, я закрывала глаза, она все фиксировала в карте и мы расходились. В роддом я вошла с весом 78,5. После родов я встала на весы только через полторы недели – 64,5», — поделилась артистка.
«Вес уходил медленно, я кормила грудью, гормональный фон, который проявляет себя в это время очень заметно, не отпускал мои килограммы и задерживал лишнюю воду. Спустя две недели после рождения Мии я начала выступать, поэтому пришлось взять себя в руки», — призналась молодая мама.
Ее рацион выглядел так: «Утро – углевод, желательно каша, чтобы долго переваривался, день – белок с клетчаткой, вечер – опять белок. Что ВАЖНО! Обязательно соблюдать интервалы между приемами пищи и не переедать, есть в одной порции столько, сколько умещается в ладошке, то есть небольшими порциями. Главный принцип – не оставаться голодным, если хочется жрать (именно так) – перекусите курочкой или, например, белком без желтка. Главная проблема, с которой столкнулась я – дисциплина. Приготовить, взять из дома еду и дальше вовремя ее съесть. Но со временем привыкаешь ко всему, а если есть мотивация – делаешь все, как миленький. Мне хочется быть довольной собой, своими формами, нравиться себе, а значит, нравиться окружающим, продлить свое здоровье и молодость. Главное захотеть, настроить себя и каждый день двигаться к своей цели».
«Безусловно, помимо организованного питания, очень важно следить за своей кожей и физическими нагрузками! Здесь каждый выбирает то, что ему по душе – силовые нагрузки в тренажерном зале, пилатес, фитнесс, бег – главное, чтобы вы делали это с удовольствием и результат совсем скоро появится перед вами в зеркале. Помните, что важно найти комфортную и здоровую себя, именно здоровую, а не изможденную диетами и тренировками», — уверена Полина.
Пожелаем Полине скорейшего возвращения к ее идеальному весу в 53 килограмма!
Фото: instagram.com