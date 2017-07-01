Полина Гагарина поделилась опытом молодой мамы

В конце апреля 30-летняя Полина Гагарина родила второго ребенка. Уже через две недели она вернулась к репетициям, где демонстрировала фигуру после родов. Сегодня певица призналась, что за время беременности набрала 25 килограммов, и уже почти достигла добеременного веса. «Мне осталось побороться с 3 килограммами», — радуется она.

Лишние килограммы — весьма болезненная тема для Полины. В процессе беременности она не хотела знать, насколько увеличился ее вес. «У меня с врачом была договоренность – не говорить о моем весе. Она меня молча взвешивала, я закрывала глаза, она все фиксировала в карте и мы расходились. В роддом я вошла с весом 78,5. После родов я встала на весы только через полторы недели – 64,5», — поделилась артистка.

«Вес уходил медленно, я кормила грудью, гормональный фон, который проявляет себя в это время очень заметно, не отпускал мои килограммы и задерживал лишнюю воду. Спустя две недели после рождения Мии я начала выступать, поэтому пришлось взять себя в руки», — призналась молодая мама.