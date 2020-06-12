Мини и «детская» прическа: Анна Нетребко в летнем образе похвасталась стройными ногами во время прогулки в парке

48-летняя Анна Нетребко провела вечер с сыном Тьяго в венском парке развлечений. Для отдыха оперная дива выбрала летнее мини-платье, поясную сумку и сандалии, а также сделала «детскую» задорную прическу.

«В детстве парков недодали», — с юмором подписала Анна забавное видео, во время которого похвасталась стройными ногами.