Мини и «детская» прическа: Анна Нетребко в летнем образе похвасталась стройными ногами во время прогулки в парке
Фото: Getty Images
48-летняя Анна Нетребко провела вечер с сыном Тьяго в венском парке развлечений. Для отдыха оперная дива выбрала летнее мини-платье, поясную сумку и сандалии, а также сделала «детскую» задорную прическу.
«В детстве парков недодали», — с юмором подписала Анна забавное видео, во время которого похвасталась стройными ногами.
«Вы чудо, Анна», «Хорошего отдыха в Вене», «Озорница», «Всегда в настроении и на позитиве», «Южный темперамент не скрыть!», «Молодцы, позитив», «Так здорово, Анна! Это важно — сохранить ребенка внутри себя», «Балерина», «Счастья вам и успехов, Анна», — прокомментировали видео поклонники певицы.
Ранее Анна Нетребко показала, как сильно похудел ее муж Юсиф Эйвазов. Фанаты отметили, что он стал другим человеком. А также артистка делилась фотографией из своей юности. Она назвала свой образ позором и модной катастрофой, но подписчики ее в этом не поддержали и осыпали комплиментами.
Фото и видео: Instagram Анны Нетребко, Getty Images
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