Юсиф Эйвазов впечатлил фанатов результатами своего похудения: «Два разных человека»
Фото: Instagram Юсифа Эйвазова
«В один прекрасный день я подошел к зеркалу, посмотрел на себя и понял, что так дальше нельзя. Теперь слежу за собой. Никаких особенных секретов нет: диета и спорт. Я часто путешествую, в том числе по работе, так что в каждом новом городе, куда я прилетаю, я беру себе тренера и занимаюсь. Я весил 122 килограмма, уже сбросил 26 и продолжаю сбрасывать дальше», — рассказывал Юсиф Эйвазов в минувшем году. Однако глядя на новые фотографии звезды мировой оперной сцены, кажется, что потери составили намного больше. Супруг Анны Нетребко поделился в Instagram фотосравнением, как выглядел до и после похудения и поинтересовался, будет ли его подписчикам интересно узнать, как сбросить вес без вреда для здоровья: «Друзья.. вы можете изменить свою жизнь и можете изменить своё тело.. ВЫ МОЖЕТЕ!! Что думаете, если я проведу для вас онлайн тренировку из своего спортзала, расскажу о здоровом питании и о том, как можно сбросить вес без стресса для организма, постепенно и здоровым путём, БЕЗ ХИМИИ И ПРЕПАРАТОВ!!!».
«Всегда любимый❤️», — написала мужу Анна Нетребко. Некоторые поинтересовались, как Юсифу удается сохранять форму, когда его жена регулярно хвастается аппетитными блюдами собственного приготовления. «Вкусности потрясающие, но есть секрет.......тсссс....их кушает домовой», — предполагают фолловеры.
«Мне оба варианта нравятся 🤣🤣🤣!!!! Главное то, что у тебя душа золотая и она не меняется ни от веса и ни от времени!», «Два разных человека👍», «Кто этот мужик в майке?», «Юсиф, невероятное Преображения!!! Вы большой трудяга и молодец 👍 Очень ждём тренировки и рассказы о здоровом питании! Заранее спасибо!», «Юсиф, ты умница!!! Красавец!! Иди вперёд!!!», «Какой крутой результат! 🔥🔥🔥», «Выглядите сейчас, Юсиф, потрясно! Пример многим «беременным» мужчинам…», «Фантастика», — восхищаются фолловеры.
Стоит отметить, что Анна Нетребко ратует за бодипозитив и отмечает, что если старое платье будет мало, то ей проще купить новое: «Я уже не раз заявляла, что не приемлю НИ ДИЕТ, НИ ХУДЕНИЯ! Похудела на 10 килограмм?!? Да я лучше помру! Живите спокойно и кушайте хорошо! А если платья будут малы, куплю на размер больше».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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