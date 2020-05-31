Юсиф Эйвазов впечатлил фанатов результатами своего похудения: «Два разных человека»

«Всегда любимый❤️», — написала мужу Анна Нетребко. Некоторые поинтересовались, как Юсифу удается сохранять форму, когда его жена регулярно хвастается аппетитными блюдами собственного приготовления. «Вкусности потрясающие, но есть секрет.......тсссс....их кушает домовой», — предполагают фолловеры.

«Мне оба варианта нравятся 🤣🤣🤣!!!! Главное то, что у тебя душа золотая и она не меняется ни от веса и ни от времени!», «Два разных человека👍», «Кто этот мужик в майке?», «Юсиф, невероятное Преображения!!! Вы большой трудяга и молодец 👍 Очень ждём тренировки и рассказы о здоровом питании! Заранее спасибо!», «Юсиф, ты умница!!! Красавец!! Иди вперёд!!!», «Какой крутой результат! 🔥🔥🔥», «Выглядите сейчас, Юсиф, потрясно! Пример многим «беременным» мужчинам…», «Фантастика», — восхищаются фолловеры.

Стоит отметить, что Анна Нетребко ратует за бодипозитив и отмечает, что если старое платье будет мало, то ей проще купить новое: «Я уже не раз заявляла, что не приемлю НИ ДИЕТ, НИ ХУДЕНИЯ! Похудела на 10 килограмм?!? Да я лучше помру! Живите спокойно и кушайте хорошо! А если платья будут малы, куплю на размер больше».