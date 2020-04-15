Анна Нетребко показала как выглядела почти 30 лет назад: «Позор юности и модная катастрофа»

«Анна, вы чудо!», «Прекрасна! Шикарна во всем!», «Вы очень милая на этом видео. Как и сейчас, так и тогда вы великолепны», «А мне нравится. Вы тут молоденькая», «О каком позоре речь? Это наша гордость!», «На вас хоть картофельный мешок надень, вы украсите его своей красотой! И хоть «в лесу родилась елочка» будете петь — это будет волшебно!», «Красавицы», — написали в комментариях.

Как бы ни была к себе критична Анна Нетребко, поклонники всегда одаривают ее комплиментами. Так, недавно они оценили ее необычный образ в тунике, в спортивном костюме и ковбойских сапогах и селфи в домашней одежде и без косметики.