Анна Нетребко показала как выглядела почти 30 лет назад: «Позор юности и модная катастрофа»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Анна Нетребко опубликовала в социальной сети архивное видео, в котором показала, как выглядела почти 30 лет назад — в 1991 году.
«Позор юности и модная катастрофа 1991. Любезный пастушок. С Еленой Жидковой мы поем вместе и по сей день», — подписала знаменитость видео.
«Анна, вы чудо!», «Прекрасна! Шикарна во всем!», «Вы очень милая на этом видео. Как и сейчас, так и тогда вы великолепны», «А мне нравится. Вы тут молоденькая», «О каком позоре речь? Это наша гордость!», «На вас хоть картофельный мешок надень, вы украсите его своей красотой! И хоть «в лесу родилась елочка» будете петь — это будет волшебно!», «Красавицы», — написали в комментариях.
Как бы ни была к себе критична Анна Нетребко, поклонники всегда одаривают ее комплиментами. Так, недавно они оценили ее необычный образ в тунике, в спортивном костюме и ковбойских сапогах и селфи в домашней одежде и без косметики.
Фото и видео: Instagram
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