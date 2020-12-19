Мимими дня: Стеша Маликова умилила фанатов видео с младшим братом

Поклонники звездной семьи пришли в восторг от увиденного. Они сразу же одарили знаменитых наследников комплиментами и отметили их прекрасное воспитание.

«Смешные», «Прелесть оба», «Какие вы красивые», «Стеша хорошая, любящая сестра», «Какая же милота хочется больше таких видео», «Стешенька, спасибо тебе большое за то делаешь такие видео», «Очень милые братик и сестра», «Такие классные!Стеша, ты будешь хорошей мамой», «Чудесные», «У ребенка счастливое детство и любящие родные», «Лапуси», «Стеша - образ идеальной жены и матери», «Самые лучшие», — отметили восторженные подписчики.

К слову, совсем недавно мы писали, что дочь известного музыканта Стефания Маликова произвела фурор на своей страничке в социальной Сети. Девушка опубликовала снимок, на котором предстала перед подписчиками в женственном образе. На фотографии она позирует на фоне Красной площади. Юная красавица лучезарно улыбается в камеру и держит в руках утонченный букет из белых роз. Ее поклонники пришли в восторг от красоты и ослепительности девушки.