Миллионы на лечение жены: стали известны доходы супруга Анастасии Заворотнюк

Однако никакой информации о работе «Ледовой школы Петра Чернышева» выяснить не удалось. «Школа, похоже, работает только на бумаге: посетителей официального сайта встречает надпись «Домен не подключен», а группы в соцсетях лишь изредка публикуют информацию о самом Чернышеве. В открытом доступе нет ни данных о наборе учеников, ни каких-либо упоминаний школы», — пишет «Комсомолка».

Доход от ледовой школы — не единственный в копилке Петра Чернышева. Фигурист исполняет главные роли в ледовых спектаклях Татьяны Навки. Ранее сообщалось, что за один выход на лед в шоу спортсмен получает около 300 тысяч рублей.

Отметим, что семья Анастасии Заворотнюк не сообщала официально ее диагноз. О том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с глиобластомой, заявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров на совещании с президентом России: «Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие. <...> Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки». После этого в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток.