Миллионы на лечение жены: стали известны доходы супруга Анастасии Заворотнюк
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Уже больше года Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Семья знаменитости скрывает подробности ее лечения, однако поклонники уверены, что оно стоит немалых денег. Журналисты «Комсомольской правды» выяснили уровень дохода супруга «прекрасной няни», фигуриста Петра Чернышева. У спортсмена есть своя ледовая школа в Санкт-Петербурге, однако прибыль от нее была минимальной. Как пишет издание, в 2018 году ее убытки составили без малого 50 миллионов рублей, но уже через год компания принесла владельцу прибыль в 45 миллионов рублей. Таким образом, в 2019 году только от своей ледовой школы Петр Чернышев получил почти 100 миллионов рублей.
Однако никакой информации о работе «Ледовой школы Петра Чернышева» выяснить не удалось. «Школа, похоже, работает только на бумаге: посетителей официального сайта встречает надпись «Домен не подключен», а группы в соцсетях лишь изредка публикуют информацию о самом Чернышеве. В открытом доступе нет ни данных о наборе учеников, ни каких-либо упоминаний школы», — пишет «Комсомолка».
Доход от ледовой школы — не единственный в копилке Петра Чернышева. Фигурист исполняет главные роли в ледовых спектаклях Татьяны Навки. Ранее сообщалось, что за один выход на лед в шоу спортсмен получает около 300 тысяч рублей.
Отметим, что семья Анастасии Заворотнюк не сообщала официально ее диагноз. О том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с глиобластомой, заявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров на совещании с президентом России: «Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие. <...> Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки». После этого в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток.
Больше новостей о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк вы найдете здесь.
Фото: Global Look Press, Instagram/@a_zavorotnyuk
Видео: Instagram
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