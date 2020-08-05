Анастасию Заворотнюк лечат экспериментальной вакциной?

Информация о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк в ходе борьбы с одной из опасных разновидностей рака согласилась на экспериментальное лечение, появилась в ряде российских СМИ. Актрису лечат специальной вакциной на основе иммунных клеток, созданной врачами из Санкт-Петербурга, пишет «КП».

«Клетки распознают "чужаков" и обучают иммунную систему их атаковать. Ее изготовляют индивидуально для каждого больного. Курс лечения может растянуться и два года продолжаться, если работает и рост опухоли затих», — объяснил корреспонденту издания принцип ее работы член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

Родные и близкие пока никак не прокомментировали данную информацию.

Напомним, что о болезни Анастасии Заворотнюк СМИ узнали в августе прошлого года. Диагноз актрисы и возможные методы ее лечения долгое время не оглашались, но этой весной были озвучены во время совещания с Владимиром Путиным. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров тогда уточнил, что родственники передали на изучение клетки опухоли актрисы, они были размножены, после чего ученые подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Однако на тот момент этот — тоже экспериментальный — способ тестировали на пациентах с четвертой (терминальной) стадией рака, в случае Анастасии Заворотнюк ситуация была «не настолько тревожная, чтобы применять его».

Редакция Passion.ru желает актрисе скорейшего выздоровления!