Миллион рублей предлагают Ани Лорак за «горячие» фотосессии

Ани тщательно следит за фигурой. Такими пропорциями, как у нее, может похвастаться далеко не каждая певица. Поэтому Лорак часто получает предложения о съемках для мужских журналов. У нее уже есть опыт подобной работы, но желающих сфотографировать ее для издания меньше не становится.

В интервью «Русским перцам» на «Русском радио» певица назвала размер гонораров. «Предлагают заплатить от 500 тысяч рублей. Доходит и до миллиона. Но за эту сумму подразумевается "горячая" фотосессия», — откровенно призналась она.

В последние недели имя Ани Лорак постоянно мелькает в новостях. Сначала она дала повод фанатам думать, что она вернула экс-супруга Мурата Налчаджиоглу. Их засняли обнимающимися в гостях у Филиппа Киркорова. Но вскоре она призналась, что у них чисто дружеские отношения. Также недавно она намекнула на непристойные предложения Константина Меладзе, а затем сообщалось, что на фоне громких заявлений певица лишилась бизнеса с многомиллионной прибылью.