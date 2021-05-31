Миллион рублей предлагают Ани Лорак за «горячие» фотосессии
Недавно Ани Лорак презентовала видео на песню с говорящим названием «Раздетая», который посмотрели уже несколько миллионов человек. Несмотря на громкие слова, в ролике певица снимается в одежде — красивых купальниках и платьях.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/anilorak
Ани тщательно следит за фигурой. Такими пропорциями, как у нее, может похвастаться далеко не каждая певица. Поэтому Лорак часто получает предложения о съемках для мужских журналов. У нее уже есть опыт подобной работы, но желающих сфотографировать ее для издания меньше не становится.
В интервью «Русским перцам» на «Русском радио» певица назвала размер гонораров. «Предлагают заплатить от 500 тысяч рублей. Доходит и до миллиона. Но за эту сумму подразумевается "горячая" фотосессия», — откровенно призналась она.
В последние недели имя Ани Лорак постоянно мелькает в новостях. Сначала она дала повод фанатам думать, что она вернула экс-супруга Мурата Налчаджиоглу. Их засняли обнимающимися в гостях у Филиппа Киркорова. Но вскоре она призналась, что у них чисто дружеские отношения. Также недавно она намекнула на непристойные предложения Константина Меладзе, а затем сообщалось, что на фоне громких заявлений певица лишилась бизнеса с многомиллионной прибылью.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал Ани Лорак
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