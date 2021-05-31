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Миллион рублей предлагают Ани Лорак за «горячие» фотосессии

42-летняя певица является одной из самых красивых артисток на эстраде. Часто на публике, в глянце и на фото В Instagram она появляется в от смелых образах, которые, однако, никогда не заходят за черту.

Недавно Ани Лорак презентовала видео на песню с говорящим названием «Раздетая», который посмотрели уже несколько миллионов человек. Несмотря на громкие слова, в ролике певица снимается в одежде — красивых купальниках и платьях.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак в стильном образе

Фото: www.instagram.com/anilorak

Ани тщательно следит за фигурой. Такими пропорциями, как у нее, может похвастаться далеко не каждая певица. Поэтому Лорак часто получает предложения о съемках для мужских журналов. У нее уже есть опыт подобной работы, но желающих сфотографировать ее для издания меньше не становится.

В интервью «Русским перцам» на «Русском радио» певица назвала размер гонораров. «Предлагают заплатить от 500 тысяч рублей. Доходит и до миллиона. Но за эту сумму подразумевается "горячая" фотосессия», — откровенно призналась она.

В последние недели имя Ани Лорак постоянно мелькает в новостях. Сначала она дала повод фанатам думать, что она вернула экс-супруга Мурата Налчаджиоглу. Их засняли обнимающимися в гостях у Филиппа Киркорова. Но вскоре она призналась, что у них чисто дружеские отношения. Также недавно она намекнула на непристойные предложения Константина Меладзе, а затем сообщалось, что на фоне громких заявлений певица лишилась бизнеса с многомиллионной прибылью.

Фото и видео: Instagram, youtube-канал Ани Лорак

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