Ани Лорак лишилась бизнеса с прибылью в 15 миллионов после скандала с Меладзе

Решение Ани Лорак рассказать о домогательствах со стороны привело к широкому общественному резонансу, хотя и не такому, какой был бы на западе. Вместо того, чтобы поддерживать Лорак, все наоборот начали активно ее упрекать.

В российском шоу-бизнесе братья Меладзе имеют весьма значительный вес, поэтому, была эта история на самом деле, или нет, но певицу мало кто поддержал.

В результате сама Ани Лорак решила отказаться от своих слов, и заявила, что ее интервью все неправильно поняли.

Эти проблемы – не единственные, с которыми ей пришлось столкнуться.

Так, после скандала певица лишилась своего бизнеса с доходом в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает издание kp.ru.

Так, налоговая уже начала ликвидацию ее компании «Ани Лорак Продакшн». Официальной причиной этого стало то, что юридический адрес фирмы не соответствует фактическому.

Связано ли это со скандалом и обвинениями в домогательствах, неизвестно.

Стоит отметить, что Ани Лорак – не первая звезда отечественного шоу-бизнеса, решившая раскрыть старые тайны. Ранее о домогательствах и даже принуждении к сексу со стороны известного человека высказалась Елена Проклова. Впрочем, судьба ее постигла та же – именитые люди до сих пор продолжают высказываться по этому поводу, и осуждения с их стороны определенно больше, чем понимания.