Миллиардер Борис Белоцерковский закрутил роман с племянницей Михаила Ефремова?

«Ольга Ефремова прославилась двумя вещами: она родственница того самого Ефремова, который теперь читает стихи по ролям в СИЗО, встречалась с Борей Ельциным-младшим, но убоявшись длительного совместного запоя, распрощалась и с Борей, и с алкоголем одновременно. Теперь не пьет ничего крепче кефира и, кстати, веганка. Да, из тех, что рассказывают о чудесах отказа от животной пиши и трезвости в первые три минуты знакомства», — сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Известно, что Ольга Ефремова долгое время жила в Италии, была замужем за бизнесменом Алессандро Сини, от которого родила сына Арсения. В 2017 году она вернулась в Россию, чтобы продолжить актерскую карьеру. Ефремова снялась снялась в сериалах «Корабль», «Карамель», «Ласточкино гнездо».

Напомним, в августе стало известно, что миллиардер Борис Белоцерковский развелся с молодой женой Полиной Аскери и уехал отдыхать к экс-супруге Нике. Последняя позднее опровергла слухи о воссоединении с бывшим мужем.