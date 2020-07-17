«Милашки»: Кристина Асмус показала нежное фото с подросшей красавицей-дочкой

Кристина Асмус показала в Instagram фотографию с 6-летней дочерью Настей. Фото с девочкой появляется на странице ее матери не так часто, поэтому новую публикацию фанаты актрисы восприняли воодушевленно.

Для съемки Кристина выбрала лаконичный брючный костюм светло-серого цвета, а дочь нарядила в пышное белое платье с кружевами.