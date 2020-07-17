«Милашки»: Кристина Асмус показала нежное фото с подросшей красавицей-дочкой
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус показала в Instagram фотографию с 6-летней дочерью Настей. Фото с девочкой появляется на странице ее матери не так часто, поэтому новую публикацию фанаты актрисы восприняли воодушевленно.
Для съемки Кристина выбрала лаконичный брючный костюм светло-серого цвета, а дочь нарядила в пышное белое платье с кружевами.
«Милашки», «Какие красивые девочки», «Кристина, ты воплощение счастья», «Хорошенькие куколки», — написали Асмус с дочкой в комментариях.
Когда девочке исполнилось 5 лет, мать завела для нее отельную страницу в Instagram, и на нее за короткое время подписались десятки тысяч людей. Но аккаунт Насти, который вела ее мать, не обновлялся уже несколько месяцев. Оно и неудивительно: сейчас Кристина Асмус переживает непростое время развода с Гариком Харламовым. О расставании они объявили в июне, отметив, что долго шли к этому решению и в развале их семьи виноваты лишь они сами. Однако в последнее время вокруг их бракоразводного процесса появляется все больше слухов. Так, на днях предположили, что причиной развода могло стать увлечение Гарика новой женщиной.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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