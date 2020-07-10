Зажигательные танцы, «липовые» имена: Харламов показал, как после расставания с Асмус проводит время с дочерью
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
В июне одна из самых экстравагантных пар российского шоу-бизнеса — Кристина Асмус и Гарик Харламов — объявили о разводе. С тех пор в Сети не перестают обсуждать их отношения и каждого из экс-супругов по отдельности. Они стараются не обращать на это внимания.
Гарик Харламов показал подписчикам, как проводит время с 6-летней дочерью после расставания с женой. Юморист провел с Настей веселый вечер (погуляли, сходили в кафе, девочка станцевала для отца) и поделился эмоциями с подписчиками.
«Было решено сегодня, что мы Максим и Соня. Сложно сказать почему. Кукурузный день. Все полная чушь, лишь бы все детки были здоровы и счастливы. Все детям. Как Ленин заговорил», — в своей манере рассказал Гарик.
«Счастья вам, Соня и Максим! Такие клевые!», «Как она на Асмус похожа», «А мамка где?», «Какая она прелесть», «Все отлично, только мамы не хватает», «Здоровья и любви вам побольше», — написали Гарику и Насте в комментариях.
Напомним, Кристина и Гарик объявили о разводе после 8 лет брака. Причину расставания они не назвали. Но о том, что в семье артистов не все гладко, говорить начали в прошлом году после выхода на экраны скандального фильма «Текст», где Кристина снялась в главной роли и сыграла в откровенных сценах.
Фото и видео: Instagram Гарика Харламова и Кристины Асмус
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