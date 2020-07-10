Зажигательные танцы, «липовые» имена: Харламов показал, как после расставания с Асмус проводит время с дочерью

В июне одна из самых экстравагантных пар российского шоу-бизнеса — Кристина Асмус и Гарик Харламов — объявили о разводе. С тех пор в Сети не перестают обсуждать их отношения и каждого из экс-супругов по отдельности. Они стараются не обращать на это внимания.

Гарик Харламов показал подписчикам, как проводит время с 6-летней дочерью после расставания с женой. Юморист провел с Настей веселый вечер (погуляли, сходили в кафе, девочка станцевала для отца) и поделился эмоциями с подписчиками.

«Было решено сегодня, что мы Максим и Соня. Сложно сказать почему. Кукурузный день. Все полная чушь, лишь бы все детки были здоровы и счастливы. Все детям. Как Ленин заговорил», — в своей манере рассказал Гарик.