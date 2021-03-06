Михаил Боярский вспомнил, как на 8-ое марта подарил женщинам откровенный танец

Исполнитель роли Д’Артаньяна вместе с коллегой много лет подряд придумывали различные сценки, которые бы подняли настроение любимым зрительницам. Но в тот год артисты превзошли себя и решили удивить взыскательную публику. «Как-то мы сидели и думали, что бы такого сделать, и решили раздеться, то есть подарить стриптиз. Долго думали и поняли, что это всех потрясет. Такого ни в театре, ни в кино не было. Пошли к Владимирову (легендарный режиссер, художественный руководитель театра), а он сказал: «Хорошо, только скотчем замотайте все. Мы решили — надо появиться так, чтобы никто ничего не заметил. Тогда мы были ведущими и сказали: «Сегодня мы покажем фрагмент из фильма, в котором сейчас снимаемся, называется он «Неуловимые мстители», — рассказал Михаил в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале».

Примечательно, что о необычном номере звезды предупредили своих жен, которые в тот момент находились за кулисами и ждали супругов.

«Вдвоем с Сережей мы голые за секунды три под музыку пробежали по залу и промахнули на сцену. Возникла пауза, но потом все женщины от 80 до 15 в театре завизжали и кричали «бис», — вспомнил 71-летний Михаил Боярский.