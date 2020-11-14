«Мэрилин Монро»: Светлана Лобода сменила имидж
Фото: @lobodaofficial / Instagram
Светлана сделала макияж и прическу в стиле Мэрилин Монро: аккуратно накрученные и слегка растрепанные локоны и сногсшибательный мейк. Правда, губы, артистка накрасила не привычным для секс-символа 1950-х годов алым цветом, а помадой нюдового черно-коричневого оттенка.
Знаменитая блондинка нарядилась в бежевый джемпер с высоким горлом и черные брюки скинни. Придать роскоши и элегантности образу помогли аксессуары: кожаный ремень с золотой объемной пряжкой от известного дизайнера и длинные серьги-подвески золотого цвета.
Подписчики оценили снимки поп-дивы. Они восхитились красотой Лободы и осыпали ее комплиментами.
«Женственная такая, до кончиков пальцев», «Светлана Сергеевна, вы шикарная», «Очень красивая и яркая девушка», «Вы такая красивая, что уже просто невозможно подобрать слов для того, чтобы описать мое восхищение», «Идеальная», «Настоящая королева», «Роскошная леди», – написали фолловеры.
Фото и видео: @lobodaofficial / Instagram
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