«Мэрилин Монро»: Светлана Лобода сменила имидж

Знаменитая блондинка нарядилась в бежевый джемпер с высоким горлом и черные брюки скинни. Придать роскоши и элегантности образу помогли аксессуары: кожаный ремень с золотой объемной пряжкой от известного дизайнера и длинные серьги-подвески золотого цвета.

Подписчики оценили снимки поп-дивы. Они восхитились красотой Лободы и осыпали ее комплиментами.

«Женственная такая, до кончиков пальцев», «Светлана Сергеевна, вы шикарная», «Очень красивая и яркая девушка», «Вы такая красивая, что уже просто невозможно подобрать слов для того, чтобы описать мое восхищение», «Идеальная», «Настоящая королева», «Роскошная леди», – написали фолловеры.