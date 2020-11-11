«Белая Леди»: Светлана Лобода взбудоражила поклонников появлением в костюме молочного оттенка
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/
Светлана Лобода выглядит чрезвычайно эффектно в любом образе, будь то мини-платье, элегантная юбка-футляр или купальник. Сегодня певица показала, каким роскошным может быть светлый брючный костюм.
Фотография появилась в Instagram певицы.
«Мир делится на реальность и иллюзии. Любовь это иллюзия для многих. Но не для нас, правда?», – подписала фотографию Светлана.
Среди подписчиков новый стильный образ вызвал настоящий фурор.
«Любовь существует. Я верю, несмотря ни на что», «Теперь - это САМАЯ любимая фотосессия», «Любовь к Вам безгранична», «Да, потому что любовь к Вам совершенна реальна и не видит преград!», «Белый костюююм», «Очень красивая!», «Боже мой, какая же Вы идеальная», «Прекрасная... Как всегда», «Безумно красивая», «Белая Леди) Умница и красавица», «Очень нежный образ!», «Божественная Светлана», «Мадам, вы прекрасны», «Полностью с вами согласна, шикарная», «Стильно как всегда», «Ох!Волшебное фото!!», «Какая красивая!», «Боже, какая идеальная», «Моя любовь к Вам, это не иллюзия. Я чувствую, как она меня согревает».
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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