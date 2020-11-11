«Белая Леди»: Светлана Лобода взбудоражила поклонников появлением в костюме молочного оттенка

Светлана Лобода выглядит чрезвычайно эффектно в любом образе, будь то мини-платье, элегантная юбка-футляр или купальник. Сегодня певица показала, каким роскошным может быть светлый брючный костюм.

Фотография появилась в Instagram певицы.

«Мир делится на реальность и иллюзии. Любовь это иллюзия для многих. Но не для нас, правда?», – подписала фотографию Светлана.