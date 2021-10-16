Меньше 52 кг: Агата Муцениеце пожаловалась на бесконтрольное похудение
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Актриса Агата Муцениеце, ставшая одной из участниц нового сезона «Ледникового периода», рассказала поклонникам, что после тренировок начала худеть, и сброс веса не останавливается. При этом пока экс-супруга Павла Прилучного, кажется, вполне довольна своими формами. На недавней премьере фильма «Не время умирать» 32-летняя звезда кино с удовольствием продемонстрировала подтянутый пресс, придя на мероприятие в топе и жакете.
А недавно артистка продемонстрировала новую цифру на весах. При росте в 172 сантиметра Агата весит уже меньше 52 килограммов.
Фото: @agataagata/Instagram
Агата Муцениеце поинтересовалась у подписчиков, как же ей остановить потерю веса. Правда, в шутливом контексте.
А недавно актриса удивила признанием в том, что не будет встречаться с мужчинами моложе нее даже на несколько лет. Впрочем, Агата Муцениеце объяснила свою позицию.
Фото и видео: @agataagata/Instagram; East News