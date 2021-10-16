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Меньше 52 кг: Агата Муцениеце пожаловалась на бесконтрольное похудение

Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала подписчикам результат от регулярных тренировок для «Ледникового периода». 32-летняя артистка сбросила вес, однако новые цифры ее не очень обрадовали. Как выяснилось, она уже некоторое время продолжает терять килограммы и при росте в 172 сантиметра весит непривычно мало.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Актриса и телеведущая Агата Муцениеце

Фото: East News Russia

Актриса Агата Муцениеце, ставшая одной из участниц нового сезона «Ледникового периода», рассказала поклонникам, что после тренировок начала худеть, и сброс веса не останавливается. При этом пока экс-супруга Павла Прилучного, кажется, вполне довольна своими формами. На недавней премьере фильма «Не время умирать» 32-летняя звезда кино с удовольствием продемонстрировала подтянутый пресс, придя на мероприятие в топе и жакете.

А недавно артистка продемонстрировала новую цифру на весах. При росте в 172 сантиметра Агата весит уже меньше 52 килограммов.

Кадр из сторис Агаты Муцениеце.

Кадр из сторис Агаты Муцениеце.

Фото: @agataagata/Instagram

Агата Муцениеце поинтересовалась у подписчиков, как же ей остановить потерю веса. Правда, в шутливом контексте.

А недавно актриса удивила признанием в том, что не будет встречаться с мужчинами моложе нее даже на несколько лет. Впрочем, Агата Муцениеце объяснила свою позицию.

Фото и видео: @agataagata/Instagram; East News