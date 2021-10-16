Меньше 52 кг: Агата Муцениеце пожаловалась на бесконтрольное похудение

Агата Муцениеце поинтересовалась у подписчиков, как же ей остановить потерю веса. Правда, в шутливом контексте.

А недавно актриса удивила признанием в том, что не будет встречаться с мужчинами моложе нее даже на несколько лет. Впрочем, Агата Муцениеце объяснила свою позицию.