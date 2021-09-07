Агата Муцениеце раскрыла, почему не будет встречаться с мужчинами младше нее
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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Разведенная актриса Агата Муцениеце в своем блоге высказалась по поводу романов, когда мужчина младше женщины – правильные ли такие отношения?
Сама звезда не так давно снова стала свободной женщиной – брак с Павлом Прилучным был расторгнут по инициативе Агаты, которая устала терпеть измены актера. После расставания Павел остался с новой возлюбленной, Мирославой Карпович, а Агата ищет новую любовь.
В одном из интервью актриса призналась, что отношения возможны. Кроме того, она отметила, что очень хотела бы завести еще детей. Однако к выбору потенциального возлюбленного она относится очень строго.
Конечно, звезда не обделена вниманием со стороны мужчин. Однако, как выяснилось, Агатой интересуются по большей части мужчины помоложе, что ее не вполне устраивает.
Агата призналась в сториз, что в последнее время с ней знакомятся молодые люди, которым по 26-27 лет. Однако ей кажется, что построить отношения с такими молодыми мужчинами в ее возрасте будет очень сложно.
«Мне 32. Я разведенка с двумя детьми. И я понимаю, что молодые они для меня», – говорит Агата.
«Молодые парни – они такие молодые! У них в голове ветер, и вообще, 27 лет для парня – это еще детский возраст».
Фото: Instagram, Global Look Press