Агата Муцениеце раскрыла, почему не будет встречаться с мужчинами младше нее

Разведенная актриса Агата Муцениеце в своем блоге высказалась по поводу романов, когда мужчина младше женщины – правильные ли такие отношения?

Сама звезда не так давно снова стала свободной женщиной – брак с Павлом Прилучным был расторгнут по инициативе Агаты, которая устала терпеть измены актера. После расставания Павел остался с новой возлюбленной, Мирославой Карпович, а Агата ищет новую любовь.

В одном из интервью актриса призналась, что отношения возможны. Кроме того, она отметила, что очень хотела бы завести еще детей. Однако к выбору потенциального возлюбленного она относится очень строго.

Конечно, звезда не обделена вниманием со стороны мужчин. Однако, как выяснилось, Агатой интересуются по большей части мужчины помоложе, что ее не вполне устраивает.