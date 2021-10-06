Муцениеце в смелом топе похвасталась плоским животом, а Самбурская — длинными ногами в ботфортах

Среди первых зрителей отметились Алена Водонаева, Ирина Хакамада, Агата Муцениеце, Настасья Самбурская, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Виктория Дайнеко, Надежды Сысоева, Влад Соколовский со своей спутницей и другие.

Многие селебрити для премьеры выбрали черные наряды. Алена Водонаева появилась на премьере в элегантном черном костюме с широкими брюками. Образ в стиле total black разбавил яркий розовый клатч в виде револьвера — традиционно звезда обыгрывает тему фильма с помощью эффектных аксессуаров.