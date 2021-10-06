passion.ru
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Муцениеце в смелом топе похвасталась плоским животом, а Самбурская — длинными ногами в ботфортах

Звезды на премьере фильма «Не время умирать» в Москве
6 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера продолжения саги про Джеймса Бонда «Не время умирать», собравшая много российских селебрити.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
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Виктория Дайнеко

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Среди первых зрителей отметились Алена Водонаева, Ирина Хакамада, Агата Муцениеце, Настасья Самбурская, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Виктория Дайнеко, Надежды Сысоева, Влад Соколовский со своей спутницей и другие.

Многие селебрити для премьеры выбрали черные наряды. Алена Водонаева появилась на премьере в элегантном черном костюме с широкими брюками. Образ в стиле total black разбавил яркий розовый клатч в виде револьвера — традиционно звезда обыгрывает тему фильма с помощью эффектных аксессуаров.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Агата Муцениеце снова продемонстрировала прекрасное чувство юмора и прекрасную форму на красной дорожке. На премьеру она тоже пришла в черном, сочетая костюм оверсайз с эффектным кроп-топом. Яркий образ дополнила стильная прическа — волосы актриса завязала в гладкий узел на затылке, и добавила крупные серьги.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Виктория Дайнеко подчеркнула точеную фигуру стильным черным платьем-миди с акцентом на талии. Компанию платью составили женственные босоножки на тонких ремешках, а акцентом образа стала яркая оранжевая сумка.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Настасья Самбурская пришла в клетчатом костюме, которое надела поверх светлого топа в бельевом стиле. Однако главной фишкой образа стали шикарные лакированные остроносые ботфорты.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Варвара Шмыкова появилась в компании со своим возлюбленным, Даниилом Радловым. Актриса примерила смелое черное платье с полупрозрачным верхом и элегантные лодочки. Радлов появился в черном костюме и черной футболке.

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Фильм расскажет продолжение истории Джеймса Бонда. Агент 007 ушел со службы и спокойно живет на Ямайке. Однако спокойная жизнь заканчивается, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ. Он просит помочь ему в новой операции по спасению похищенного ученого, которая на поверку оказывается опаснее, чем казалось сначала, и сам Бонд попадает в ловушку к таинственному преступнику.

В российских кинотеатрах фильм можно посмотреть с 7 октября.

Фото: Макс Светский/Passion.ru