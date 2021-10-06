Муцениеце в смелом топе похвасталась плоским животом, а Самбурская — длинными ногами в ботфортах

Муцениеце в смелом топе похвасталась плоским животом, а Самбурская — длинными ногами в ботфортахЗвезды на премьере фильма «Не время умирать» в Москве
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Среди первых зрителей отметились Алена Водонаева, Ирина Хакамада, Агата Муцениеце, Настасья Самбурская, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Виктория Дайнеко, Надежды Сысоева, Влад Соколовский со своей спутницей и другие.
Многие селебрити для премьеры выбрали черные наряды. Алена Водонаева появилась на премьере в элегантном черном костюме с широкими брюками. Образ в стиле total black разбавил яркий розовый клатч в виде револьвера — традиционно звезда обыгрывает тему фильма с помощью эффектных аксессуаров.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Агата Муцениеце снова продемонстрировала прекрасное чувство юмора и прекрасную форму на красной дорожке. На премьеру она тоже пришла в черном, сочетая костюм оверсайз с эффектным кроп-топом. Яркий образ дополнила стильная прическа — волосы актриса завязала в гладкий узел на затылке, и добавила крупные серьги.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Виктория Дайнеко подчеркнула точеную фигуру стильным черным платьем-миди с акцентом на талии. Компанию платью составили женственные босоножки на тонких ремешках, а акцентом образа стала яркая оранжевая сумка.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Настасья Самбурская пришла в клетчатом костюме, которое надела поверх светлого топа в бельевом стиле. Однако главной фишкой образа стали шикарные лакированные остроносые ботфорты.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Варвара Шмыкова появилась в компании со своим возлюбленным, Даниилом Радловым. Актриса примерила смелое черное платье с полупрозрачным верхом и элегантные лодочки. Радлов появился в черном костюме и черной футболке.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Фильм расскажет продолжение истории Джеймса Бонда. Агент 007 ушел со службы и спокойно живет на Ямайке. Однако спокойная жизнь заканчивается, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ. Он просит помочь ему в новой операции по спасению похищенного ученого, которая на поверку оказывается опаснее, чем казалось сначала, и сам Бонд попадает в ловушку к таинственному преступнику.
В российских кинотеатрах фильм можно посмотреть с 7 октября.
Фото: Макс Светский/Passion.ru