Меган Маркл пожаловалась на недостаток сна из-за постоянного плача 5-месячной дочери

Супруга принца Гарри Меган Маркл призналась в свежем интервью, что сейчас они оба проходят через сложный период. У их 5-месячной дочери Лилибет режутся зубы, из-за чего ребенок постоянно рыдает. Это приводит к тому, что супруги толком не высыпаются, поскольку приходится постоянно подниматься, чтобы укачать малышку. Тем не менее Меган отметила, что муж берет часть забот на себя.

«Муж помогает мне всегда и во всем. И в горе, и в радости. Хоть мы и очень устаем, но стараемся всячески разнообразить наш быт. Детей воспитывать непросто, поэтому я и стараюсь донести мысль о том, что отпуск по уходу за ребенком в США должен быть не таким коротким, какой он есть сейчас», — заявила герцогиня Сассекская в интервью Эллен Дедженерес.