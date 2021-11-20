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Меган Маркл пожаловалась на недостаток сна из-за постоянного плача 5-месячной дочери

Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась в свежем интервью, что тяжело переносит период прорезывания зубов у малышки Лилибет. Ни она, ни ее супруг принц Гарри толком не высыпаются, посколько приходится постоянно подходить к дочери и успокаивать ее.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл призналась в свежем интервью, что сейчас они оба проходят через сложный период. У их 5-месячной дочери Лилибет режутся зубы, из-за чего ребенок постоянно рыдает. Это приводит к тому, что супруги толком не высыпаются, поскольку приходится постоянно подниматься, чтобы укачать малышку. Тем не менее Меган отметила, что муж берет часть забот на себя.

«Муж помогает мне всегда и во всем. И в горе, и в радости. Хоть мы и очень устаем, но стараемся всячески разнообразить наш быт. Детей воспитывать непросто, поэтому я и стараюсь донести мысль о том, что отпуск по уходу за ребенком в США должен быть не таким коротким, какой он есть сейчас», — заявила герцогиня Сассекская в интервью Эллен Дедженерес.

Также Меган Маркл призналась, что ее очень тревожит то, что она не может никак помочь своей дочери, и остается лишь ждать, пока зубы прорежутся сами.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. Год спустя у них родился сын Арчи, а еще через два года — его сестра Лилибет. Тяжелые отношения Меган Маркл с членами королевской семьи привели к тому, что вскоре после рождения сына она перебралась в Канаду, а вслед за ней уехал и ее супруг. Пара сложила с себя обязанности членов королевской семьи и сейчас живет в США,

Фото и видео: Getty Images

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