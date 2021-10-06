Меган Маркл сочла жизнь в королевском дворце «лишенной воображения»

Автор утверждает, что герцогине было очень трудно сблизиться с несколькими членами королевского двора, и она чувствовала себя чужой. А некоторых она сочла «недружелюбными и ревнивыми» — но не королеву или принца Филиппа.

«На личном уровне их решение об отъезде из Британии было спокойно принято некоторыми членами семьи Виндзоров и их придворными, но на институциональном уровне это был тяжелый удар», — считает биограф.

В книге также говорится о том, что Меган видела жизнь в королевском дворце как «что-то медленное, однообразное и, откровенно говоря, лишенное воображения».

Мортон добавляет: «Ее собственные начинания, особенно поваренная книга Grenfell и капсульная коллекция, которую она курировала для Smart Works, были теми проектами, над которыми она хотела работать — и они могли происходить вне королевского мира».

После того как Маркл покинула Букингемский дворец, она призналась в интервью Опре Уинфри, что в королевской семье не хватает поддержки, она чувствовала себя изолированной, поскольку боролась с проблемами психического здоровья.