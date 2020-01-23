«Мечтаю о девочке»: 55-летняя певица Азиза ищет ребенка для усыновления
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Фото: Instagram
Певица Азиза готовится впервые стать матерью. Своих детей родить в молодости у нее не получилось — и об этом она жалеет больше всего. В зрелом возрасте певице не раз приходили мысли, чтобы ее малыш появился с помощью суррогатной матери. На эту идею ее натолкнули коллеги, ставшие родителями именно таким образом.
Азиза признается, что были у нее и такие поклонницы, которые были готовы ей бесплатно родить ребенка. Но сейчас она склоняется к тому, чтобы взять малыша из детского дома. При этом певица рассматривает только российские дома малютки.
«У меня есть помощники, помогающие в этом деле, — рассказала Азиза Мухамедова «СтарХиту». — Больше всего хочу стать мамой для девочки! Возраста около года». Внешность ребенка для артистки не имеет значения.
Певица отметила, что сейчас она находится в таком состоянии, что чувствует души других людей. «Просто при встрече с малышом надо будет понять, предназначен он тебе или нет. Давно занимаюсь духовными практиками, верю, обязательно встречу ту самую девочку!», — говорит она.
Азиза понимает, что при усыновлении ребенка на ее плечи ляжет большая ответственность. Но она готова решиться на это. «Перед Новым годом увидела сюжет по телевизору. Показали, как в одном доме под дверью оставили коробку с новорожденной девочкой. Когда женщина обнаружила сюрприз, удочерила ребенка я тогда подумала, жать, что не я там живу», — вспоминает певица.
Недавно Азиза рассталась с гражданским мужем Александром Бродолиным, с которым прожила девять лет. «Я поняла, что мы не семья, а друзья, и остались в хороших отношениях. Сейчас меня с идеей усыновления поддерживает другой мужчина — свято место пусто не бывает», — отметила певица.
Фото и видео: Instagram
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