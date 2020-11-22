«Матрица!» Иван Ургант показал красотку-жену в новом дерзком имидже
Фото: @urgantcom / Instagram
Фотографии с женой и детьми — довольно большая редкость в блоге Ивана Урганта. Поэтому каждый такой снимок становится сенсацией. На новой фотографии Иван показал красотку-жену в новом дерзком имидже. Наталья перекрасила в блондинку и сменила стрижку на более короткий вариант. На снимке Наталья позирует в стильном черном образе из пальто прямого кроя, свитера, шортов из кожи и кружевных колготок. К аутфиту супруга Ивана подобрала черные ботинки из кожи на фактурной подошве.
Фолловеры остались в восторге от нового фото жены Ивана Урганта и написали в комментариях: «Вы похожи», «ГрустьПечальный взгляд! Нужно срочно развеселить, любимую!», «Прекрасная жена», «Красивая у Вас жена, Иван», «Прекрасная ! Но..она чаще всего на фото ..или грустная ,или очень серьезная», «Настоящая! Иван, Вы счастливец!», «Похоже на матрицу», «Марица!», «Какая же красивая у вас жена!», «Красивая».
Фото: @urgantcom / Instagram
Всего у Ивана Урганта три дочери. Младшие — Валерия и Нина — родились в браке с Натальей Кикнадзе. Старшая Эрика (она сейчас живет в США с бойфрендом), несмотря на внешнее сходство с Иваном, — дочь Натальи от первого брака. Также у супруги Ивана Урганта от первого брака есть сын Нико.
К слову, недавно мы писали, как Иван Ургант поздравил подросшую дочь с 5-летием и показал ее очень милое фото. Младшая дочь Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе празднует день рождения. У шоумена Ивана Урганта и его супруги Натальи Кикнадзе двое общих детей. Их наследнице Нине 12 лет, а младшей Валерии - вот-вот исполнилось 5. Об этом звездный отец сообщил в своем блоге, опубликовав очень милое фото девочки.
Фото и видео: @urgantcom / Instagram
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