«Матрица!» Иван Ургант показал красотку-жену в новом дерзком имидже

Всего у Ивана Урганта три дочери. Младшие — Валерия и Нина — родились в браке с Натальей Кикнадзе. Старшая Эрика (она сейчас живет в США с бойфрендом), несмотря на внешнее сходство с Иваном, — дочь Натальи от первого брака. Также у супруги Ивана Урганта от первого брака есть сын Нико.

К слову, недавно мы писали, как Иван Ургант поздравил подросшую дочь с 5-летием и показал ее очень милое фото. Младшая дочь Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе празднует день рождения. У шоумена Ивана Урганта и его супруги Натальи Кикнадзе двое общих детей. Их наследнице Нине 12 лет, а младшей Валерии - вот-вот исполнилось 5. Об этом звездный отец сообщил в своем блоге, опубликовав очень милое фото девочки.