«Как под копирку»: в Сети обсуждают новое фото дочерей и жены Ивана Урганта

Фотографии с женой и детьми - довольно большая редкость в блоге Ивана Урганта. Поэтому каждый такой снимок становится сенсацией. Так случилось и со снимком, на котором запечатлены его девочки - Наталья Кикнадзе, Нина и Валерия.