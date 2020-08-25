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«Как под копирку»: в Сети обсуждают новое фото дочерей и жены Ивана Урганта

Дочери Ивана Урганта растут очень похожими на папу.

Фотографии с женой и детьми - довольно большая редкость в блоге Ивана Урганта. Поэтому каждый такой снимок становится сенсацией. Так случилось и со снимком, на котором запечатлены его девочки - Наталья Кикнадзе, Нина и Валерия.

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Beastie Girls

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«Клоны Ивана Урганта», «Все в папку», «Как под копирку», «Младшая - копия папы», «Надо же, какое сходство», «Серьезные у Вас девчонки, Иван! Наверно потому что красивые», - обсуждают поклонники шоумена.

Фото и видео: Instagram/@urgantcom

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