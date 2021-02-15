Мать Тимати рассказала, как он попал на «Фабрику звезд» без голоса

Мать Тимати, Симона Юнусова, рассказала о том, как ее сын попал на «Фабрику звезд», а заодно прокомментировала, насколько деньги помогают в воспитании внучки Алисы.

Пользователи Сети, которые попытались упрекнуть Алёну Шишкова в том, что она плохая мать, ей стоило бы больше времени уделять дочке Алисе и отдыхать вместе с ней, столкнулись с неожиданным заявлением с ее стороны — модель заявила, что хочет, чтобы дочка летала частными самолетами и с охраной.

Хейтеры отправились с этим к матери Тимати, Симоне, и начали расспрашивать ее, как это Тимати попал без денег на «Фабрику звезд», ведь голоса у него нет.

Симона рассказывает, что все было совсем не так, а Тимати и вовсе на проект не собирался — его долго уговаривал его менеджер. Идея оказалась хорошей, ведь рэперов там больше не было, и голос ему не нужен.

А вот отец Тимати, по словам его матери, и вовсе был против музыкальной карьеры сына и потому спонсировать ее отказался.

«Отвечу по порядку. Отец был против артистической карьеры и поэтому не вложил ни копейки. Второе — голосом сын никогда не обладал и петь не стремился, он читает рэп — чувствуете разницу? И последнее — на "Фабрику" он идти не хотел, его долго уговаривал продюсер, так как рэп-исполнителей там еще не было. Так что никакого блата, как бы вам этого ни хотелось», — рассказала мама артиста в одном из комментариев.