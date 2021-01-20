Тимати раскрыл причины своего ухода из Black Star: «Не хочу раскручивать артистов»

Тимати дал первое интервью в этом году изданию Sostav, в котором рассказал о планах на будущее и своем новом курсе в бизнесе.

По его словам, продюсирование артистов связано с определенными рисками, и теперь он планирует заняться продвижением продуктов:

«В какой-то момент я понял, что могу потратить одинаковое количество времени на продюсирование артиста и на продюсирование стартапа или продукта. Только в первом случае существует человеческий фактор и огромные риски, что ему "снесет крышу" в зените славы или когда закончится контракт. В случае со стартапом таких рисков гораздо меньше и нет ограничений по продюсерскому контракту».

Тимати прокомментировал, что его уход из Black Star связан с несбывшимися ожиданиями у него и у его партнеров. Что будет с отношениями, покажет время:

«В таких случаях обычно говорят, все сложно. Я знаю ребят — партнеров Пашу и Вальтера — с самого детства, и бизнесом вместе мы занимаемся уже давно. За столько лет, конечно, скопилось большое количество взаимных ожиданий, которые по разным причинам не всегда получалось оправдать. И когда эти ожидания становятся диаметрально противоположными, я считаю, надо расходиться, чтобы не связывать этим грузом жизнь друг друга».

Музыкант отметил, что сейчас занимается развитием приложения, в котором купил долю и в котором видит успех. Он будет работать над развитием платформы для стримсейлеров, которая позволяет продавать товары в формате видеостримов.