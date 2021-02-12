Щедрый «Холостяк»: чем Тимати отличился на проекте

Новость о том, что Тимати станет новым участником шоу «Холостяк», вызвало немало обсуждений. Вся история началась с неожиданного расставания с Анастасией Решетовой и продолжилась не вполне ясными отношениями между ними — несмотря на то, что оба они роман отрицают, половина поклонников до сих пор не верят, что между ними все кончено. Но запутанная любовная история — не единственное, чем привлек внимание Тимати на этом проекте.

«Он не скупится на красивые ухаживания и поистине роскошные подарки, а кольцо, которое он приобрел для финала шоу, стало самым дорогим за всю историю проекта!», — рассказали организаторы.

Съемки нового сезона шоу «Холостяк» проходят в Дубае, а сам рэпер появился там в непривычном образе романтика, который умеет действительно красиво ухаживать за девушками.

В этом году на шоу было подано рекордное количество заявок — на шоу захотели попасть 40 тысяч девушек со всего мира.

Тимати отличился и здесь — и лично разослал некоторым из девушек приглашение на шоу. Как признаются организаторы, ни один мужчина ранее этого не делал.

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