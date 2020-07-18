Мать Мирославы Карпович не собирается знакомиться с Павлом Прилучным

«Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании», - сказала женщина в интервью изданию «Starhit».

Также Лариса Карпович отметила, что не намерена знакомиться с Павлом Прилучным: «Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь».

Мирослава Карпович прославилась после того, как сыграла одну из главных ролей в сериале «Папины дочки». Этим летом актриса была замечена на отдыхе с коллегой по цеху Павлом Прилучным, который совсем недавно расстался со своей женой Агатой Муцениеце. На видео из Ялты, которое попало в сеть, актриса много времени проводит как с Прилучным, так и с его детьми. В СМИ стали распространяться слухи, что у актеров роман. По сведениям издания «7 Дней», Мирослава даже переехала в загородный дом Павла. Бывшая жена Прилучного Муцениеце заявила, что не знала, что Павел поедет на отдых в Крым не только с детьми.