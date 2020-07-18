Мать Мирославы Карпович не собирается знакомиться с Павлом Прилучным
Фото: Instagram/ @m1r0slava_karpovich
В последнее время звезда сериала «Папины дочки» получает большое количество негативных комментариев от фанатов пары «Прилучный-Муцениеце», ведь именно ее те считают причиной развода звездного семейства. Недавно Мирослава была замечена на отдыхе вместе с Павлом и его детьми. Это очень разозлило поклонников Агаты, и они стали оставлять гневные комментарии на странице Карпович. Актриса на хейтеров внимание старалась не обращать. но недавно все-таки ответила в Инстаграм тем, кто считает ее разлучницей: предложила всем послушать тишину. Заступиться за дочь решила и мама звезды. Лариса Карпович говорит, что Мирослава ничего не рассказывала о новом романе, и доказательств того, что «папина дочка» встречается с Прилучным нет.
«Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании», - сказала женщина в интервью изданию «Starhit».
Также Лариса Карпович отметила, что не намерена знакомиться с Павлом Прилучным: «Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь».
Мирослава Карпович прославилась после того, как сыграла одну из главных ролей в сериале «Папины дочки». Этим летом актриса была замечена на отдыхе с коллегой по цеху Павлом Прилучным, который совсем недавно расстался со своей женой Агатой Муцениеце. На видео из Ялты, которое попало в сеть, актриса много времени проводит как с Прилучным, так и с его детьми. В СМИ стали распространяться слухи, что у актеров роман. По сведениям издания «7 Дней», Мирослава даже переехала в загородный дом Павла. Бывшая жена Прилучного Муцениеце заявила, что не знала, что Павел поедет на отдых в Крым не только с детьми.
Фото: Instagram/@m1r0slava_karpovich Видео: Youtube
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