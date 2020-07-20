Мать четверых детей Ольга Ушакова рассказала, как худеет после родов: «Надо избавиться еще от 6 кг»

Младшая дочь Ольги Ушаковой и ее мужа-иностранца Адама Амбера Белла родилась в марте. Телеведущая не скрывает, что время сразу после родов было для нее непростым. Девочка появилась на свет в начале пандемии коронавируса, и близкие не смогли прийти на помощь молодой матери, а приглашать посторонних людей в дом было опасно.

«Я очень рассчитывала, что бабушки будут рядом. Но даже муж еле вырвался к нам из-за границы. Мне приходилось все делать самой: управляться с детьми, грудное вскармливание, учеба старших дочек», — рассказала Ольга в интервью изданию «7 Дней».

В этот сложный период Ольга заедала стресс, в итоге за время беременности и после набрала 15 килограммов. Но теперь она взялась за себя и быстро избавилась от большей части лишнего веса.

«Предстоит скинуть еще 6 кг. В первую очередь я отказалась от сахара — это хорошо сказывается на коже. Но после того, как я приду в форму, все равно придется еще долго ухаживать за ней, — рассказывает многодетная мать.

Ольга также отметила, что в борьбе ей хорошо помогает ручной антицеллюлитный массаж и спорт. «Физически надо заниматься и до беременности, и во время, и после. К родам вообще нужно готовиться как к марафону, чтобы тело было сильным, тогда и роды пройдут благополучно», — уверена телеведущая.

О хирургическом вмешательстве Ольга Ушаков пока и не думает. «Я боюсь скальпелей, наркоза, поэтому в ближайшее время точно не решусь на такое. Но на других вижу, что результат получается хорошим. Кстати, врачи говорят, что нет ничего лучше, чем круговая подтяжка. Но я надеюсь, что, когда придет мое время, придумают что-то менее травматичное», — отметила она.

Напомним, у Ольги растут четыре дочери: 14-летняя Даша и 13-летняя Ксюша от первого гражданского мужа и маленькие Маша и Белла от второго супруга.