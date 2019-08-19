Маша Вебер, группа «Градусы» и другие звезды на закрытии фестиваля «Крымская волна»

На мысе Тарханкут в Крыму прошел трехдневный фестиваль музыки и спорта «Крымская волна». Масштабная площадка объедила самые разнообразные активности на воде, суше и в воздухе: кайт-серфинг, виндсерф, джетфлай, аквабайк, FMX мотофристайл, MTB, BMX, батуты, паркур, сапборд, каяки, йога, школа дронов, слоткарс, RC модели, гольф, слеклайн, балансборды.

На закрытии фестиваля выступили Маша Вебер, группы «Градусы» и «Земляне», Анет Сай, Гузель Хасанова и многие другие.