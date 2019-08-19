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Маша Вебер, группа «Градусы» и другие звезды на закрытии фестиваля «Крымская волна»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маша Вебер

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В минувшее воскресенье на берегу Черного моря прошел музыкальный фестиваль «Крымская волна. Тарханкут».

На мысе Тарханкут в Крыму прошел трехдневный фестиваль музыки и спорта «Крымская волна». Масштабная площадка объедила самые разнообразные активности на воде, суше и в воздухе: кайт-серфинг, виндсерф, джетфлай, аквабайк, FMX мотофристайл, MTB, BMX, батуты, паркур, сапборд, каяки, йога, школа дронов, слоткарс, RC модели, гольф, слеклайн, балансборды.

На закрытии фестиваля выступили Маша Вебер, группы «Градусы» и «Земляне», Анет Сай, Гузель Хасанова и многие другие.

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Серия фестивалей «Крымская волна» продолжится 24 и 25 августа у подножия горы Гасфорт. В одном из самых живописных мест полуострова можно будет послушать хиты ST, Айкью, MOLLY, Мота, «Пиццы», «Градусов», Natan'a, НАZИМЫ, Маши Вебер, Мэйти, T-Killah, Elvira T, Клавы Коки, Кравца, TERNOVOY и многих других.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

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