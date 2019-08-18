Второй день «Крымской волны»: Uma2rman и другие звезды зажгли на Тарханкуте

В эти выходные на мысе Тарханкут в Крыму проходит фестиваль музыки и спорта «Крымская волна». Масштабная площадка объединила самые разнообразные активности на воде, суше и в воздухе: кайт-серфинг, виндсерф, джетфлай, аквабайк, FMX мотофристайл, MTB, BMX, батуты, паркур, сапборд, каяки, йога, школа дронов, слоткарс, RC модели, гольф, слеклайн, балансборды. 17 августа для гостей фестиваля выступили Uma2rman, Моя Мишель, Sabi Miss и другие артисты. Первая часть «Крымской волны» завершится 18 августа.