Второй день «Крымской волны»: Uma2rman и другие звезды зажгли на Тарханкуте

В эти выходные на мысе Тарханкут в Крыму проходит фестиваль музыки и спорта «Крымская волна». Масштабная площадка объединила самые разнообразные активности на воде, суше и в воздухе: кайт-серфинг, виндсерф, джетфлай, аквабайк, FMX мотофристайл, MTB, BMX, батуты, паркур, сапборд, каяки, йога, школа дронов, слоткарс, RC модели, гольф, слеклайн, балансборды. 17 августа для гостей фестиваля выступили Uma2rman, Моя Мишель, Sabi Miss и другие артисты. Первая часть «Крымской волны» завершится 18 августа.
Серия фестивалей «Крымская волна» продолжится 24 и 25 августа у подножия горы Гасфорт. В одном из самых живописных мест полуострова можно будет послушать хиты ST, Айкью, MOLLY, Мота, Пиццы, 25/17, Градусов, Natan, НАZИМЫ, Bassquaid, PLC, Кубинца, Хасана, Моsя, Sabi Miss, Tony Tonite, Arsenium, Маши Вебер, Мэйти, T-Killah, Elvira T, Slame, Masha, Даны Соколовой, Клавы Коки, Кравца, TERNOVOY и других.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Видео: YouTube
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