«Крымская волна. Тарханкут»: на полуострове стартовал фестиваль музыки и спорта

В минувшую пятницу, 16 августа, на мысе Тарханкут в Крыму открылся фестиваль музыки и спорта «Крымская волна». Масштабная площадка объединит самые разнообразные активности на воде, суше и в воздухе: кайт-серфинг, виндсерф, джетфлай, аквабайк, FMX мотофристайл, MTB, BMX, батуты, паркур, сапборд, каяки, йога, школа дронов, слоткарс, RC модели, гольф, слеклайн, балансборды. Вечером фестивальная площадка превратилась в музыкальный open-air, на котором выступили Марсель, Саша Круглова, , MOHITO, ST, Пицца и другие исполнители. Первая часть фестиваля продлится по 18 августа включительно.