«Крымская волна. Тарханкут»: на полуострове стартовал фестиваль музыки и спорта

В минувшую пятницу, 16 августа, на мысе Тарханкут в Крыму открылся фестиваль музыки и спорта «Крымская волна». Масштабная площадка объединит самые разнообразные активности на воде, суше и в воздухе: кайт-серфинг, виндсерф, джетфлай, аквабайк, FMX мотофристайл, MTB, BMX, батуты, паркур, сапборд, каяки, йога, школа дронов, слоткарс, RC модели, гольф, слеклайн, балансборды. Вечером фестивальная площадка превратилась в музыкальный open-air, на котором выступили Марсель, Саша Круглова, , MOHITO, ST, Пицца и другие исполнители. Первая часть фестиваля продлится по 18 августа включительно.
Серия фестивалей «Крымская волна» продолжится 24 и 25 августа у подножия горы Гасфорт. В одном из самых живописных мест полуострова можно будет послушать хиты ST, Айкью, MOLLY, Мота, Пиццы, 25/17, Градусов, Natan, НАZИМЫ, Bassquaid, PLC, Кубинца, Хасана, Моsя, Sabi Miss, Tony Tonite, Arsenium, Маши Вебер, Мэйти, T-Killah, Elvira T, Slame, Masha, Даны Соколовой, Клавы Коки, Кравца, TERNOVOY и других.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Видео: Instagram
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