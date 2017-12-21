Маша Малиновская сцепилась с коллегами в эфире шоу Андрея Малахова.

«Мне обидно. Я считаю ее [Дану] недоразумением. У нее отнимают ребенка, а она падает, будучи пьяной. Дану уговорил Андрей, она согласилась, что у нее есть проблемы. "Я страдаю, я зависимая, я готова лечиться", — говорит она сейчас. Поехала в Таиланд, взяв с собой запрещенные вещества... Мне ее жалко, она нездорова. Дану и раньше считали дурочкой. Теперь ей уже за 40, но ума не прибавилось. А этот Рустам Солнцев, который снимает видео? Обрюзглый, в майке-алкоголичке. Утверждает, что я его подруга. Чувак, я тебя не знаю. Какие наркотики? Думаешь ли ты своей силиконовой башкой?» — цитирует Машу «СтарХит».

Малиновская не отрицает, что в ее жизни присутствуют медицинские препараты. Женщина начала принимать транквилизаторы после того, как ей начали угрожать преступники и коллекторы: бывший муж ведущей Денис Давитиашвили задолжал шестизначные суммы и пропал. «Я жила в аду, не надо отделять контекст от состояния человека. Да, я медленно говорила в предыдущем телеэфире», — пояснила она то, что время от времени пребывает в «странном» состоянии.

Кроме того, у ее мамы рак, и ей приходится часто бывать в родном Смоленске, чтобы ей помогать. Мама Маши была шокирована обвинениями, которые Дана выдвигала ее дочери. «После того, что именно она сказала, у моей мамы случился инфаркт. Она чуть не умерла», — рассказала звезда.

Маша Малиновская благодарна Андрею Малахову за эфир. «У меня такое чувство, будто я контужена. В ушах белый шум и кругом голова. Я хочу еще раз попросить своих подписчиков поставить за меня "лайк" @malakhov007. Вы не понимаете!!! Он боролся как лев! Я горжусь тем, что могу считать этого мужчину своим другом. Если сказать, что я была в высшей степени подавлена, это ничего не сказать... !!! Мне очень нелегко дался этот эфир. Не потому, что мне есть что скрывать, но потому что эти бешеные собаки реально чуть ни свели мою семью в могилу! Андрей, ты видел, что со мною было, и я передать тебе не могу, что я чувствовала. От всей моей семьи. От мамы, папы, от твоего друга Мирона, низкий тебе поклон. Я понятия не имею, как тебе удалось не продать душу дьяволу, но факт в том, что тебе это удалось», — обратилась она к нему в своем блоге.

Фото: instagram