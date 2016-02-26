Маша Малиновская ответила на обвинения в употреблении наркотиков
Накануне бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев записал видеообращение к Дане Борисовой, где поздравил ведущую с выздоровлением, а также попросил помощи для одной из своих коллег — Маши Малиновской.
«Дана, но я еще хотел тебя кое о чем попросить. Я знаю, что ты добрый человек и любишь помогать оказавшимся в беде людям. Так вот, даю наводку: есть в нашем шоу-бизнесе одна бывшая телеведущая, хорошо тебе известная, с большими губами и сиськами. Машей звать. Она еле языком волочит, ей очень нужна помощь… Не все же, как ты, Дан, понимают необходимость лечения и обращаются в «Пусть говорят». А в случае Маши промедление смерти подобно, ее срочно надо спасать… Подруга, может, свяжешься с ней, и дашь совет?», — заявил Рустам.
После того, как новость о том, что Маша нуждается в помощи, облетела все СМИ, Малиновская решила лично прокомментировать эту ситуацию, отметив, что подобным видео Солнцев просто хотел лишний раз привлечь к себе внимание.
«Вы хотите, чтобы я в чем-то призналась? Я не употребляю наркотики, алкоголь, ничего запрещенного законом Российской Федерации! В этом и прикол, что я всегда в нормальном состоянии! Это способ Рустама Солнцева себя распиарить и раскрутить. Его забыли. Он был участником «Дома-2», потом вел весьма посредственно программу «Ху из Ху», которая очень быстро закончилась ввиду того, что они в высшей степени нелицеприятно отзывались о звездах и хамили им в лицо в прямом эфире. Естественно, к ним ходить никто не стал — и все, на этом программа закончилась», — рассказала ведущая в разговоре с kp.ru.
Фото: instagram.com, globallookpress.com