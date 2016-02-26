Ведущая прокомментировала заявление Рустама Солнцева о том, что ей нужна помощь в борьбе с наркотической зависимостью

Накануне бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев записал видеообращение к Дане Борисовой, где поздравил ведущую с выздоровлением, а также попросил помощи для одной из своих коллег — Маши Малиновской.

«Дана, но я еще хотел тебя кое о чем попросить. Я знаю, что ты добрый человек и любишь помогать оказавшимся в беде людям. Так вот, даю наводку: есть в нашем шоу-бизнесе одна бывшая телеведущая, хорошо тебе известная, с большими губами и сиськами. Машей звать. Она еле языком волочит, ей очень нужна помощь… Не все же, как ты, Дан, понимают необходимость лечения и обращаются в «Пусть говорят». А в случае Маши промедление смерти подобно, ее срочно надо спасать… Подруга, может, свяжешься с ней, и дашь совет?», — заявил Рустам.

После того, как новость о том, что Маша нуждается в помощи, облетела все СМИ, Малиновская решила лично прокомментировать эту ситуацию, отметив, что подобным видео Солнцев просто хотел лишний раз привлечь к себе внимание.