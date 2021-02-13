Марк Цукенберг, Илон Маск и Эштон Катчер: кого из звезд еще можно встретить в Clubhouse

Разработчиками сети являются выпускники Стэнфорда и бывшие разработчики Google. В пользовании приложение довольно простое. Люди собираются в интересующие их «комнаты». Каждая из них — это групповой аудиочат в реальном времени. Суть заключается в том, что писать в этом приложении нельзя. Можно общаться лишь голосом. Настройки позволяют поделить посетителей на выступающих и слушателей, поэтому это чем-то похоже на конференцию в Zoom.

На данный момент большинство пользователей зарегистрированы в Америке. Среди знаменитостей, которых можно там встретить: Пэрис Хилтон, Илон Маск, Марк Цукенберг, Эштон Катчер, Гвэнет Пэлтроу и другие. Но и российские звезды не отстают. Даня Милохин, Настя Ивлеева и Михаил Галустян уже присоединились к сообществу и ведут свои переговоры.