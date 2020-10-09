«Звездный человек» Маска на красном кабриолете долетел до Марса

По словам главы SpaceX Илона Маска, он хотел запустить Starman в космос, так как это веселее, чем отправлять «изучать галактики» типичного манекена, которого космические компании используют для испытаний своих ракет. Кроме того, он прорекламировал другую свою компанию – Tesla. Согласно исследованию по моделированию орбиты, в 2091 году Starman вновь пролетит мимо Земли и окажется на расстоянии нескольких сотен тысяч километров от нашей планеты. Оттуда должен быть прямой путь к ресторану на краю Вселенной.