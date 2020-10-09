«Звездный человек» Маска на красном кабриолете долетел до Марса
Фото: instagram.com/spacex
В феврале 2018 года машина была отправлена в космос в качестве полезной нагрузки во время испытательного полета ракеты Falcon Heavy SpaceX. «Звездного человека» отправили постигать космос на собственной вишнево-красной Tesla Илона Маска, на которой было написано: Don’t panic! («Без паники!»). План состоял в том, чтобы отправить Starman по траектории к Марсу, и, согласно данным SpaceX, он почти достиг цели.
Сейчас машина находится на дистанции менее пяти миллионов миль (восьми миллионов километров) от Красной планеты, это самое близкое расстояние к планете, которое «Звездный человек» сможет достичь до 2035 года. После он будет лететь намного ближе к планете - на 1,4 миллиона миль (2,3 миллиона километров) от поверхности.
По словам главы SpaceX Илона Маска, он хотел запустить Starman в космос, так как это веселее, чем отправлять «изучать галактики» типичного манекена, которого космические компании используют для испытаний своих ракет. Кроме того, он прорекламировал другую свою компанию – Tesla. Согласно исследованию по моделированию орбиты, в 2091 году Starman вновь пролетит мимо Земли и окажется на расстоянии нескольких сотен тысяч километров от нашей планеты. Оттуда должен быть прямой путь к ресторану на краю Вселенной.
Фото: Instagram/ @spacex
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